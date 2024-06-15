Euroclear приостановил разблокировку активов россиян из-за санкций США

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Бельгийский депозитарий Euroclear приостановил разблокирование российских активов из-за санкций США против Национального расчетного депозитария (НРД). Об этом сообщается в письме Euroclear к своим клиентам.
«До дальнейших указаний все процессы обслуживания активов с участием НРД прямо или косвенно приостановлены», - отмечается в письме, текст которого приводит РБК.Сейчас банк анализирует влияние американских санкций на процесс разблокирования.
Активы российских инвесторов были заморожены в Euroclear и Clearstream с весны 2022 года. Евросоюз предусматривал разблокировку активов через лицензии от европейских регуляторов.
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Артем Кузьмин