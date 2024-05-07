«Ящик Пандоры»: Глава Euroclear предупредила о последствиях конфискации активов РФ

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Конфискация заблокированных в европейских странах активов РФ может «открыть ящик Пандоры», а также уменьшить доверие инвесторов. Такое заявление сделала новый гендиректор бельгийского депозитария Euroclear Валери Урбэн в интервью L'Echo.
«Такое решение очень негативно скажется не только на Euroclear, но и на финансовых рынках в целом. Если наши клиенты чувствуют, что закон больше не соблюдается и что их активы могут быть конфискованы, это открывает ящик Пандоры. Это может привести к тому, что крупные международные инвесторы отвернутся от Европы», — считает Урбэн.
При этом она отметила, что Euroclear не уполномочен принимать решения в отношении российских активов. Однако депозитарий тратит много времени на объяснение возможных рисков европейским и американским властям. По словам Урбэн, акционеры Euroclear считают, что российские средства должны остаться нетронутыми.
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Элина Позднякова