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Названа прибыль от замороженных российских активов в Euroclear

Echo: российские активы в Euroclear принесли €1,6 млрд за 2024 год
08 мая 2024, 05:46
Фото: istock / Valeriya

Фото: istock / Valeriya

Замороженные российские активы в депозитарии Euroclear принесли 1,6 миллиарда евро с начала 2024 года. Об этом информирует бельгийское информагентство Echo.
«На счетах Euroclear заблокировано российских активов на более 200 миллиардов евро. Только в первый триместр 2024 года эти активы принесли 1,6 миллиарда евро», — сказано в материале.
Новый руководитель Euroclear Валери Урбен в интервью изданию пояснила, что около 100 работников депозитария занимаются вопросами управления активами Российской Федерации. Она отметила, что процесс управления достаточно сложный.



«Нам надо постоянно реагировать на новые тексты, новые санкции и ответные российские меры», — уточнила Урбен.
Кроме того, Урбен считает, что изъятие заблокированных в Европе российских активов может стать ящиком Пандоры.

До этого сообщалось, что ряд стран Евросоюза отказался от использования прибыли от активов России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Стало известно, кому нельзя брать кредит
Финэксперт ЦБ Милова: Не надо брать кредит при тратах на имеющиеся от 30% дохода
07 мая 2024, 19:35

Фото: iStock/Natalia Rusanova

Начальник отдела финансовой грамотности Главного управления Банка России по ЦФО Ольга Милова заявила, что людям, которые тратят на имеющиеся кредиты от 30% своего дохода, не рекомендуется брать новые кредиты.
«Когда денег не хватает на крупную покупку, есть два варианта: накопить или взять кредит. Но прежде чем обращаться к привлечению займов, нужно оценить, насколько вам необходимо приобретать вещь в кредит, возможно, вы сможете без нее обойтись. Брать кредиты на удовлетворение сиюминутных желаний — не лучшая финансовая стратегия», — добавила в беседе с Газета.ру Милова.

Ранее финансовый эксперт Никита Конев поделился худшими советами современных псевдоэкспертов финрынка, к которым отнёс рекомендации к участию в проектах, обещающих быстрые деньги.

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Поддержанный Подмосковьем экспорт в Китай с начала года превысил 2 млн долларов
07 мая 2024, 18:37

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Экспортёры Московской области заключили с начала года девять экспортных контрактов с контрагентами из Китая при поддержке региона. Такие данные привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
«Китай – один из давних и проверенных партнёров Московской области. С ним наш регион тесно связывают инвестиционная работа и множество проектов, в том числе в промышленности и логистике. Не менее важна и экспортная составляющая взаимодействия, ведь КНР традиционно входит в тройку партнёров-лидеров по внешнеторговому обороту с Подмосковьем. Только с начала года четыре подмосковные компании заключили девять экспортных контрактов на сумму более 2 млн долларов», – отметила Зиновьева.
Так, в 2024 году щёлковское предприятие ООО «Метиз Производство» подписало контракт с компанией из Пекина на поставку комплектующих протезов ног более чем на 1 млн долларов. Компания познакомилась с партнёрами на международной выставке The 35th Indonesia Hospital Expo 2023. Коллективный стенд Московской области организовал для экспортёров Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности регионов.

Фонд оказывает подмосковным экспортёрам разностороннюю поддержку. Он предоставляют услуги бесплатно или на условиях софинансирования в рамках нацпроектов «Международная кооперация и экспорт», а также «Малое и среднее предпринимательство». Полный перечень услуг можно найти на Инвестиционном портале Подмосковья.

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#китай
#московская область
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В Павловском Посаде проведут встречу-консультацию с предпринимателями
07 мая 2024, 18:00

Фото: пресс-служба аппарата бизнес-омбудсмена МО

Консультацию для бизнесменов по широкому спектру вопросов проведут в Павловском Посаде в четверг, 16 мая, мероприятие организует общественная приёмная подмосковного уполномоченного по защите прав предпринимателей, в нём также примут участие представители администрации округа, сообщает пресс-служба аппарата бизнес-омбудсмена Московской области.
«На встрече можно будет получить консультацию по вопросам, касающимся мер поддержки предпринимательства, земельно-имущественных отношений, градостроительства и архитектуры, рекламы, а также работы летних веранд и нестационарных торговых объектов», — говорится в сообщении.
Встреча начнётся в 11:00, она будет проводиться по адресу: город Павловский Посад, площадь Революции, дом №4. Для участия потребуется предварительная запись. Записаться можно по электронной почте vmtpp@vmtpp.ru, в письме следует указать тему и ФИО, кроме того, там же можно написать свои вопросы.

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Британия заплатила за российскую нефть в обход санкций несколько млрд фунтов
The Guardian: Британия заплатила за российскую нефть 2,2 млрд фунтов
07 мая 2024, 15:42

Фото: iStock/sezer66

Великобритания закупила российскую нефть на 2,2 миллиарда фунтов стерлингов, в обход санкций. Об этом информирует издание The Guardian.
Уточняется, что в 2023 году Британия также смогла приобрести топлива более чем на 2 миллиарда долларов. При этом Лондон заявил, что закупил энергоресурсы у Турции, Индии и Китая, однако эти государства никогда не считались экспортерами нефти.

В организации Global Witness установили, что, несмотря на заявления британского правительства, каждый двадцатый авиарейс все равно осуществляется на российском топливе. Согласно данным компании, за год Россия заработала более ста миллионов фунтов стерлингов.

Ранее сообщалось, что в апреле объем импорта российской нефти в Индию достиг максимума за последние 9 месяцев и составил 1,96 миллиона барр. в сутки.

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#правительство
#экспорт
#компании
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Правительство рассмотрит идею Минэнерго разрешить экспорт бензина из России
Новак: РФ рассмотрит идею разрешить экспорт бензина на ограниченный период
07 мая 2024, 15:20

Фото: iStock/bizoo_n

Временно исполняющий обязанности вице-премьера РФ Александр Новак заявил, что российское правительство в ближайшее время рассмотрит предложение Минэнерго разрешить экспорт бензина из России на ограниченный период, передает ТАСС.
Новак отметил, что период будет ограниченным, чтобы в дальнейшем не произошел дефицит. Он добавил, что российский рынок бензина перенасыщен предложением.

По словам политика, меры по приостановлению экспорта, которые были приняты с 1 марта, сработали в полном объеме.

Напомним, российское правительство с 1 марта текущего года ввело временный запрет экспорта бензина на шесть месяцев, чтобы нивелировать рост спроса в весенний и летний периоды. В 2023 году запрет на экспорт бензина действовал с 21 сентября по 17 ноября.

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В Солнечногорске запустят производство конвекторов
07 мая 2024, 13:51

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Производственный комплекс по выпуску конвекторов создадут в городском округе Солнечногорск, разрешение на строительство выдало Главное управление государственного строительного надзора Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.
«Общая площадь комплекса, в который войдут три здания, составит около 11 тысяч квадратных метров. Проект планируется реализовать в три этапа. Всего в создание нового производства планируется инвестировать около 720 миллионов рублей», — отмечается в сообщении.
Инвестором выступает компания «Вилма Торг», которая уже более 20 лет занимается продажей конвекторов от ведущих производителей. На предприятии в Солнечногорске компания разместит собственное производство.

Благодаря открытию нового предприятия в округе появится ещё 150 рабочих мест.

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Главная судостроительная компания России распродаёт своё имущество
РБК: ОСК хочет продать непрофильные активы из-за убытков
07 мая 2024, 11:08

Фото: iStock/Dikuch

Объединённая судостроительная корпорация (ОСК) до 2027 года продаст часть имущества для сокращения издержек. Об этом пишет РБК.
Речь идёт о непрофильных активах, а также об активах, не имеющих перспектив долгосрочного развития.

Кроме того, ожидается продажа избыточных территорий.

В опубликованном корпорацией документе отсутствует какая-либо конкретика по делу. В самой компании также отказались комментировать детали дела. Однако известно, что данный документ станет частью стратегии развития, которую утвердят в текущем году.

Отмечается, что сокращение издержек требуется для выхода из того состояния, в котором корпорация пребывала последние 12 лет, а именно, генерируя лишь убытки. В период с 2011 по 2023 годы средняя убыточность оценивалась в 17%. Осенью прошлого года банк ВТБ получил управление компанией. Тогда аудиторы обнаружили множество проблем, которые касаются как управления, так и состояния предприятий.

Благодаря реформам корпорация планирует произвести 350 гражданских судов с 2024 по 2035 годы. А если будет внедрён новый технологический уклад и достигнут высокий уровень господдержки, корпорация рассчитывает на производство тысячи судов.

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#экономика
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#судно
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#продажа
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Стало известно о расколе внутри Евросоюза из-за Путина
Spiegel: внутри Евросоюза раскол из-за инаугурации Путина
07 мая 2024, 10:08

Фото: Официальный сайт Кремля

Внутри Европейского союза случился раскол из-за разногласий в вопросе присутствия на инаугурации президента РФ Владимира Путина.
Об этом сообщает Spiegel. Так, Франция, Венгрия и Словакия планируют отправить своих представителей на церемонию, чтобы сохранить связь с Россией, рассказали изданию несколько дипломатов из Евросоюза.

При этом другие страны, в том числе и Германия настроены скептически и не собираются присутствовать на церемонии. Ранее представитель МИД ФРГ в достаточно жесткой форме заявила, что страна «не собирается принимать участие в этом мероприятии».

Незадолго до этого сообщалось, что Франция хочет отправить на инаугурацию президента России Владимира Путина своего посла в Москве Пьера Леви.

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#евросоюз
#владимир путин
#россия
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Команда бизнес-омбудсмена Подмосковья помогла молочному производству с поставщиком сырья
07 мая 2024, 09:43

Фото: пресс-служба аппарата бизнес-омбудсмена МО

Проверенного поставщика сырья помогла найти для крупного производства молочной продукции в подмосковном Ногинске приёмная бизнес-омбудсмена Московской области в Богородском округе, сообщает пресс-служба аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей.
«Потребность в новым поставщиках на предприятии возникла в связи с расширением производства. За поддержкой директор производства обратился к руководителю муниципальной приёмной бизнес-омбудсмена Магомету Сакалову», — говорится в сообщении.
Магомет Сакалов подобрал коммерсантов, занятых в сфере молочной продукции, организовал рабочие встречи, по итогам которых молочный комбинат получил надёжного поставщика сырья.

Отмечается, что команда бизнес-омбудсмена Московской области решает самый широкий круг вопросов, встающих перед предпринимателями, включая помощь в получении льгот, консультации по налогам и пр.

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#бизнес-омбудсмен
#богородский городской округ
#ногинск
#производители
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