Названа прибыль от замороженных российских активов в Euroclear

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Замороженные российские активы в депозитарии Euroclear принесли 1,6 миллиарда евро с начала 2024 года. Об этом информирует бельгийское информагентство Echo.
«На счетах Euroclear заблокировано российских активов на более 200 миллиардов евро. Только в первый триместр 2024 года эти активы принесли 1,6 миллиарда евро», — сказано в материале.Новый руководитель Euroclear Валери Урбен в интервью изданию пояснила, что около 100 работников депозитария занимаются вопросами управления активами Российской Федерации. Она отметила, что процесс управления достаточно сложный.
«Нам надо постоянно реагировать на новые тексты, новые санкции и ответные российские меры», — уточнила Урбен.Кроме того, Урбен считает, что изъятие заблокированных в Европе российских активов может стать ящиком Пандоры.
До этого сообщалось, что ряд стран Евросоюза отказался от использования прибыли от активов России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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