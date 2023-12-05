Фаевская поздравила подмосковных волонтёров с Международным днём добровольца

Фото: пресс-служба Ирины Фаевской
Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская поздравила волонтёров Подмосковья с Международным днём добровольца. Она назвала отзывчивость, душевную щедрость и ответственность качествами, присущими добровольцам.
«Ваша помощь нужна пожилым гражданам, людям с ограниченными возможностями, многодетным семьям и многим другим. Ваше участие в массовых мероприятиях стало показателем высокого уровня организации события. Ваши участие и забота о нуждающихся в помощи во время пандемии люди помнят до сих пор. А сегодня вы помогаете семьям участников специальной военной операции», – говорится в поздравлении Фаевской.Она отметила, что волонтёрское движение увеличивается с каждым годом, всё больше людей выбирают для себя путь добровольчества, проявляют активную гражданскую позицию.
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