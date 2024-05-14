Фальков заявил, что в России к 2025 году исчезнет понятие «бакалавр»

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Исполняющий обязанности главы министерства науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что с 2025 года в России не станет понятия «бакалавр». Об Фальков сообщил на пленарном заседании Госдумы, трансляция которого велась на сайте ГД.
По словам Фалькова, образование будет разделяться на высшее и высшее специализированное. Уточняется, что магистратура при этом останется, однако претерпит серьезные изменения.
Фальков отметил, что по некоторым специальностям невозможно получить достойное образование за четыре года обучения. Он добавил, что для ряда направлений нужно переходить на 5–5,5-летний срок высшего обучения.
Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что российские школьники и в следующих учебных годах смогут пересдать один ЕГЭ по одному из предметов.
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Фальков отметил, что по некоторым специальностям невозможно получить достойное образование за четыре года обучения. Он добавил, что для ряда направлений нужно переходить на 5–5,5-летний срок высшего обучения.
Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что российские школьники и в следующих учебных годах смогут пересдать один ЕГЭ по одному из предметов.
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Екатерина Коршунова