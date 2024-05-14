Глава Рособрнадзора высказался о пересдаче ЕГЭ в будущем

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Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что российские школьники и в следующих учебных годах смогут пересдать один ЕГЭ по одному из предметов. Об этом пишет РИА Новости.
Музаев отметил, что это является поручением главы российского государства. По словам главы Рособрнадзора, в юриспруденции не принимают законы, ущемляющие граждан.
Музаев заключил, что к основному периоду проведения ЕГЭ в стране все готово, для пересдач выделены два дополнительных дня в июле.
Ранее сообщалось, что Минпросвещения России и Рособрнадзор опубликовали проект приказа нового расписания ЕГЭ-2024 с учетом возможности пересдачи одного предмета до конца приемной кампании. Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.
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Музаев заключил, что к основному периоду проведения ЕГЭ в стране все готово, для пересдач выделены два дополнительных дня в июле.
Ранее сообщалось, что Минпросвещения России и Рособрнадзор опубликовали проект приказа нового расписания ЕГЭ-2024 с учетом возможности пересдачи одного предмета до конца приемной кампании. Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.
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Екатерина Коршунова