ЕГЭ в этом году в Подмосковье будут сдавать около 39 тысяч человек

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Около 39 тысяч человек будут сдавать ЕГЭ в текущем году в Московской области, 34 тысячи из них — выпускники, об этом рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, сообщает пресс-служба регионального парламента.
«Всего в этом году ЕГЭ (в регионе — прим. ред.) сдадут около 39 тысяч человек, из которых порядка 34 тысяч – выпускники подмосковных школ. Всего в Московской области будет работать 264 пункта сдачи ЕГЭ», — сказал Брынцалов.Он напомнил, что ЕГЭ в этом году пройдёт по новым правилам: один экзамен по любому из предметов можно будет пересдать до начала приёмной кампании в вузах. При этом надо иметь в виду, что при пересдаче первый результат экзамена аннулируются — вне зависимости от того, хуже он был или лучше.
Отмечается, что самыми популярными предметами для сдачи ЕГЭ в этом году в Московской области стали иностранные языки, информатика и обществознание.
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