ФАС: Альфа-банк в третий раз за месяц нарушает закон о рекламе

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении Альфа-банка по признакам нарушения рекламного законодательства. В ведомстве подчеркнули, что в течение месяца это уже третье дело, которое служба возбудила в отношении кредитной организации.
Ролик кредитной организации будет надлежащим образом изучен и оценен на предмет наличия признаков нарушения рекламного законодательства. В случае подтверждения вины банку грозит ответственность в соответствии с законом «О рекламе», в том числе штраф.
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Александр Бойцов