ФАС: Альфа-банк в третий раз за месяц нарушает закон о рекламе

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении Альфа-банка по признакам нарушения рекламного законодательства. В ведомстве подчеркнули, что в течение месяца это уже третье дело, которое служба возбудила в отношении кредитной организации.