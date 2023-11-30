ФАС признала «МегаФон» нарушителем антимонопольного законодательства

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Федеральная антимонопольная служба РФ признала нарушение антимонопольного законодательства со стороны оператора «МегаФон» в связи с необоснованным повышением стоимости тарифов. Об этом сообщает ТАСС.
В отношении мобильного оператора в сентябре этого года было возбуждено дело. Компания обосновала повышение ростом затрат.
«Компания повысила тарифы на услуги связи для более 8,2 млн абонентов в среднем на 10,24% и не представила службе достаточных оснований для повышения. Комиссия ведомства признала оператора виновным в установлении и поддержании монопольно высокой цены на свои услуги», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Султан Хамзаев обратился к главе ФАС с целью проверить цены на презервативы в России. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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