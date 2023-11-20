ФАС открыла дело против Яндекса

Фото: iStock/Zolnierek
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ открыла дело из-за недостоверных сведениях о стоимости услуг в рекламе онлайн-подписки «Яндекс.Плюс». Об этом следует из сообщения ведомства.
«Яндексу» грозит штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей за нарушение законодательства о рекламе.
Читайте также:
ФАС проведёт анализ ценообразования на куриные яйца
Для главы Samsung потребовали 5 лет тюрьмы по делу о слиянии компаний
Мишустин оценил идею сбора средств с маркетплейсов для развития «Почты России»
Анастасия Чинкова