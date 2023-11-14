ФАС проведёт анализ ценообразования на куриные яйца

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Федеральная антимонопольная служба займётся анализом ценообразования на куриные яйца.
Запросы уже направлены производителям и 10 федеральным ритейлерам, сказано на сайте ведомства.
На основе данных, которые получит служба, будет выяснена обоснованность установления оптово-отпускных цен, работа в этом направлении уже началась в регионах.
Также ведомство направило запросы в 10 федеральных торговых сетей, чтобы изучить еженедельную динамику средневзвешенных закупочных и розничных цен на куриные яйца.
Ранее сообщалось, что в числе основных причин повышения цен на данный продукт — удорожание газомоторного топлива и транспортировки, увеличение затрат на оборудование, а также отставание производства от спроса.
ФАС, Минсельхозу и Минпромторгу поручили провести анализ обоснованности повышения цен компаниями-производителями, исходя из их затрат, а также простимулировать бизнес заключать долгосрочные контракты.
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«ФАС проанализирует ценообразование на куриные яйца. Соответствующее поручение служба направила в свои территориальные органы», - передаётся в сообщении.
Также ведомство направило запросы в 10 федеральных торговых сетей, чтобы изучить еженедельную динамику средневзвешенных закупочных и розничных цен на куриные яйца.
Ранее сообщалось, что в числе основных причин повышения цен на данный продукт — удорожание газомоторного топлива и транспортировки, увеличение затрат на оборудование, а также отставание производства от спроса.
ФАС, Минсельхозу и Минпромторгу поручили провести анализ обоснованности повышения цен компаниями-производителями, исходя из их затрат, а также простимулировать бизнес заключать долгосрочные контракты.
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Мария Фирсова