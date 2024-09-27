«Фашистские остатки»: Адвокат рассказал, сможет ли Панин* укрыться от правосудия

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
Алексей Панин* был заочно приговорён к шести годам лишения свободы по обвинению в призывах к терроризму.
Адвокат Московского региона, член Адвокатской Палаты Москвы Василий Бурдюг в беседе с «Радио 1» сообщил, что вынесение заочного приговора безусловно является основанием для объявления в розыск, в том числе и международный.
Он также отметил, что в гражданстве Панину* уважающая себя страна откажет, однако и здесь есть подводные камни.
По его словам, стоит учитывать, что есть страны, которые торгуют гражданствами за деньги, потому что для них любое поступление в бюджет значимо.
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*Физическое лицо, внесенное в список террористов и экстремистов и выполняющее функции иностранного агента в России.
«Учитывая сейчас напряженность в отношениях между Россией и некоторым количеством стран в мире в связи с конфликтом на Украине, можно предугадать бездействие органов прокуратуры в ряде стран. Известно, что всегда, даже в благополучные годы Англия с большим трудом экстрадировала от себя преступников, а Испания всегда это делала с удовольствием. С Америкой раньше у нас были нормальные отношения. Зависит от того, где его может настигнуть рука правосудия: если в стране, которая будет выполнять международные соглашения в содействии по уголовному преследованию преступников, то его возьмут под стражу и передадут нашим властям», — объяснил эксперт.
Он также отметил, что в гражданстве Панину* уважающая себя страна откажет, однако и здесь есть подводные камни.
«Не исключаю, что, учитывая острый политический момент, где Россию пытаются негативно выставить в мировом сообществе, любой протестующий против нас будет положительным героем. На фоне этого, возможно, у него получится каким-то образом легализоваться», — сказал адвокат.
По его словам, стоит учитывать, что есть страны, которые торгуют гражданствами за деньги, потому что для них любое поступление в бюджет значимо.
«Если помните, фашистские остатки в Южной Америке – это был неблагополучный регион, где регион, где можно было получить гражданство с подменой имени», — рассказал специалист.
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Анастасия Бондарева