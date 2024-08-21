Алексею Панину* грозит 7 лет за оправдание терроризма

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
Скандальному актеру Алексею Панину* грозит 7 лет колонии за поддержку теракта на Крымском мосту. О завершении расследования сообщила прокуратура Москвы 21 августа.
«В ближайшее время сотрудники прокуратуры рассмотрят вопрос об утверждении обвинительного заключения», – пишет Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.
Уголовное дело о публичном оправдании терроризма возбудили в отношении российского актера театра и кино в мае 2023 года. По версии следствия, после взрыва на Крымском мосту в октябре 2022 года Панин* опубликовал пост, в котором порадовался теракту. После этого актера заочно арестовали.
По последним данным, сейчас он находится в США, куда переехал после пьяного дебоша в Эстонии. По части 2 статьи 205.2 УК ему грозит до 7 лет колонии, либо штраф до 1 миллиона рублей.
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Панин* заочно арестован и находится в международном розыске, внесен в перечень террористов и экстремистов.
Галкин** внесен Минюстом в реестр иностранных агентов
Лия Мурадьян