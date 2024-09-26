Гособвинение запросило шесть лет тюрьмы Панину* по делу об оправдании терроризма

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Гособвинение запросило назначить наказание в виде шести лет колонии в отношении актёра Алексея Панина*, которого заочно обвиняют в публичном оправдании терроризма. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала 2-го Западного окружного военного суда.
Гособвинитель попросил признать актёра виновным по делу об оправдании терроризма и вынести ему приговор в виде лишения свободы на шесть лет с запретом администрировать сайты в течение пяти лет.
Также в ходе судебного заседания выступили свидетели по уголовному делу. Среди них был сотрудник Центра по противодействию экстремизму МВД России. Он заявил в ходе мониторинга сведений о Панине обнаружил его подозрительную публикацию в соцсетях. Информация была направлена на исследование.
Из материалов дела следует, что актёр в своём Telegram-канале публиковал посты с оправдыванием теракта на Крымском мосту.
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Также в ходе судебного заседания выступили свидетели по уголовному делу. Среди них был сотрудник Центра по противодействию экстремизму МВД России. Он заявил в ходе мониторинга сведений о Панине обнаружил его подозрительную публикацию в соцсетях. Информация была направлена на исследование.
Из материалов дела следует, что актёр в своём Telegram-канале публиковал посты с оправдыванием теракта на Крымском мосту.
Читайте также:
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Панина*
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Дело актёра Панина* об оправдании терроризма поступило в прокуратуру
*признан Минюстом РФ иноагентом и внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Анастасия Чинкова