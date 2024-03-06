Фельдшеру из Владивостока, высмеивавшей пациентов в блоге, вынесли выговор

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Уже второй строгий выговор сделали на работе фельдшеру из Владивостока Инессе Колпаковой, которая в личном блоге высмеивала пациентов.
Женщина рассказала, что официальная причина выговора заключается в нарушении санэпидрежима и фотографировании на служебный планшет. При этом после третьего выговора фельдшера могут уволить.
Однако Колпакова не намерена оставлять работу в скорой или отказываться от блога.
Ранее Колпакова рассказывала, что на нее поступила жалоба в Минздрав и на станцию скорой помощи, где она работает. Анониму не понравился контент ее личного блога. При этом ранее руководство никаких замечаний женщине не делало.
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Однако Колпакова не намерена оставлять работу в скорой или отказываться от блога.
«Это мой личный блог. Как они могут обосновать запрет вести мне его?» — сказала она в беседе с RT.
Ранее Колпакова рассказывала, что на нее поступила жалоба в Минздрав и на станцию скорой помощи, где она работает. Анониму не понравился контент ее личного блога. При этом ранее руководство никаких замечаний женщине не делало.
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Элина Позднякова