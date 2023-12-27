Фельдшер назвал самые распространённые травмы россиян в Новый год

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Для простых россиян Новый год – это время отдыха и развлечений, для медиков – пора массовых экстренных вызовов. Председатель независимого профсоюза «Фельдшер.ру» Дмитрий Беляков рассказал «Радио 1», с какими травмами чаще всего обращаются к врачам в новогоднюю ночь.
По словам специалиста, самые распространённые жалобы в ночь с 31 декабря на 1 января — повреждения конечностей из-за фейерверков и петард, а также переохлаждения в алкогольном опьянении. При этом, специалист отметил, что ни разу не слышал о жалобах после удара пробки от шампанского прямо в глаз.
При травмах рекомендуется не впадать в панику и не заниматься самолечением. Лучше незамедлительно вызвать бригаду скорой медицинской помощи.
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«Во время Нового года – это травмы, связанные с холодом: обморожение, переохлаждение в алкогольном опьянении, периодически травмы при взрывах петард, а после нового года как правило к врачам обращаются с проблемами, связанные с перееданием, — это панкреатит, всякие желудочные повреждения, поскольку народ ест много, а потом все. Также после праздников много обращений, связанных с обильным употреблениям алкоголя», — сказал Беляков.
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Екатерина Шмакова