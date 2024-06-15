Фестиваль «Сабантуй» собрал в этом году более 30000 жителей и гостей Подмосковья

Фото: Сергей Хакимов
Сабантуй — ежегодный народный «праздник плуга», венчающий окончание весенних полевых работ. С 2001-го в Московской области проводится фестиваль «Сабантуй», который за это время приобрёл мультикультурный, семейный статус.
Этот праздник имеет многовековую историю и хранит традиции тюркских народов. Праздник включен в список шедевров культурного наследия ЮНЕСКО и отмечается более чем в 250 городах мира. На фестиваль «Сабантуй» в Подмосковье ежегодно приезжают представители десятков национальностей — с детьми, родственниками, друзьями. По традиции, каждый год фестиваль принимает новый город. В 2024-м его домом стал Центральный парк в Люберцах.
Фото: Сергей Хакимов
Фото: Сергей Хакимов
Она также добавила, что подобные мероприятия очень важны, так как способствуют укреплению дружеских межнациональных связей, знакомят людей с традициями и культурой разных народов.
Фестиваль организован Региональной татарской национально-культурной автономией Московской области (РТНКА МО) при поддержке Министерства информационных и социальных коммуникаций Подмосковья. Председатель РТНКА МО Фарит Мухтасаров рассказал, что в этом году «Сабантуй» посвящён 25-летию региональной автономии, юбилей которой будет отмечаться в октябре. Он также добавил, что нынешняя ситуация в мире показывает насколько важно развивать и укреплять дружбу между народами, оказывать помощь там, где она необходима. По словам главы РТНКА МО, этот фестиваль — настоящий праздник дружбы и сплочения.
Фото: Сергей Хакимов
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Фото: Сергей Хакимов
«"Сабантуй" в этом году проходит в Московской области уже в 22-й раз. Он объединяет все больше людей, и не перестаёт удивлять чем-то новым. В этом году в Люберцы приехали свыше 30 тысяч человек — не только из разных уголков Подмосковья, но также из городов Центрального Федерального округа. Программа, как всегда, разнообразная — она рассчитана на все возрасты и интересы. На фестивале можно пройти национальные испытания и стать батыром, поучаствовать в квесте и разнообразных активностях, отведать медовый чак-чак с ароматным чаем, насладиться концертом. А юных посетителей ждет зажигательная дискотека от «СоюзМультПарка». И главное: вход для всех абсолютно свободный, - сказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.
Фото: Сергей Хакимов
Она также добавила, что подобные мероприятия очень важны, так как способствуют укреплению дружеских межнациональных связей, знакомят людей с традициями и культурой разных народов.
Фестиваль организован Региональной татарской национально-культурной автономией Московской области (РТНКА МО) при поддержке Министерства информационных и социальных коммуникаций Подмосковья. Председатель РТНКА МО Фарит Мухтасаров рассказал, что в этом году «Сабантуй» посвящён 25-летию региональной автономии, юбилей которой будет отмечаться в октябре. Он также добавил, что нынешняя ситуация в мире показывает насколько важно развивать и укреплять дружбу между народами, оказывать помощь там, где она необходима. По словам главы РТНКА МО, этот фестиваль — настоящий праздник дружбы и сплочения.
Фото: Сергей Хакимов
«Этот праздник еще раз показывает, что мы, представители разных народов и культур, живем в России в мире и согласии. И наша миссия — это все сохранить. Мы благодарим губернатора, правительство Московской области за помощь и поддержку в организации наших мероприятий», — сказал председатель духовного управления мусульман Подмосковья, муфтий Московской области Рушан Аббясов.
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Александр Бойцов