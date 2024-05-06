В Подмосковье в июне состоится мультикультурный семейный фестиваль Сабантуй-2024

Фото: пресс-служба фестиваля «Сабантуй-2024»
15 июня в Центральном парке культуры и отдыха в Люберцах пройдет мультикультурный семейный фестиваль «Сабантуй-2024». Об этом сообщила пресс-служба фестиваля «Сабантуй-2024».
В рамках фестиваля свыше 30 тысяч жителей и гостей Подмосковья и ЦФО смогут погрузится в татарскую культуру.
Стоит отметить, что участники фестиваля также смогут стать частью Мегаквеста, в рамках которого организаторы готовят разнонаправленные задания, пройдя которые можно получить подарки.
Читайте также:
В Москве состоится фестиваль «Армейское тактико-стрелковое многоборье»
В подмосковной усадьбе Пушкина пройдёт масштабный фестиваль «Арт-пикник. Проект: ПОЭТ»
В Истре летом состоится VII фестиваль классической музыки «Лето. Музыка. Музей»
«Это традиционное мероприятие, которое проходит в разных городах Подмосковья с 2001 года. Участники познакомятся с культурой и традициями тюркских народов, увидят и продегустируют национальные блюда, поучаствуют в творческих мастер-классах, спортивных состязаниях и многих других активностях. Мы очень ценим такие теплые встречи, которые позволяют оставаться на связи, знакомят наших детей и молодежь с обычаями разных народов и религий и помогают укреплять дружеские межнациональные отношения в регионе», — подчеркнула министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.
Стоит отметить, что участники фестиваля также смогут стать частью Мегаквеста, в рамках которого организаторы готовят разнонаправленные задания, пройдя которые можно получить подарки.
Читайте также:
В Москве состоится фестиваль «Армейское тактико-стрелковое многоборье»
В подмосковной усадьбе Пушкина пройдёт масштабный фестиваль «Арт-пикник. Проект: ПОЭТ»
В Истре летом состоится VII фестиваль классической музыки «Лето. Музыка. Музей»
Мира Полтева