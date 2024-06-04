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Хиты, хип-хоп и битбокс: названы хедлайнеры подмосковного фестиваля Сабантуй

04 июня 2024, 12:33
Фото: iStock/nantonov

Фото: iStock/nantonov

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Семейный этнический фестиваль Сабантуй-2024 проведут 15 июня в подмосковных Люберцах, хедлайнерами музыкальной программы праздника станут Вилена Хикматуллина, Саида Мухаметзянова, Ифтихор, «Дышать», Мунир Рахмаев, Аслан Гусейнов и Бахтавар, сообщает пресс-служба фестиваля.
Вилена Хикматуллина, знакомая публике по телешоу «Голос. Дети», исполнит свои авторские песни. Ещё одна участница «Голос. Дети» Саида Мухаметзянова будет петь для гостей праздника на татарском языке. А хип-хоп исполнительница «Дышать» (Гульназ Шакирова) покажет, как татарская музыка звучит в современном жанре.

Свои хиты исполнят певцы Aslan (Аслан Гусейнов) и Бахтавар, а также представитель татарской эстрады Мунир Рахмаев.



Кроме того, шоу на сцене фестиваля устроит комедийный битбоксер, победитель всероссийских батлов по битбоксу Ифтихор — он создаст мини-треки из голосов публики.

Сабантуй будет проходить в Центральном парке Люберец, фестиваль начнётся в 10 утра и продлится до 10 вечера. Вход свободный. Гостей праздника ждёт дегустация чак-чака и татарского чая, спортивные состязания и квест с призами.

Программа фестиваля опубликована на странице мероприятия в соцсети «ВКонтакте», а также в Telegram-канале.

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В Павловском Посаде проведут Международный Бывалинский фестиваль кузнечного искусства
#культура
#фестиваль
#люберцы
#татарстан
Праздники в честь Дня защиты детей в Подмосковье посетили более 130 тыс. человек
04 июня 2024, 11:07

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Свыше 130 тысяч человек посетили общеобластной фестиваль «Город профессий», приуроченный ко Дню защиты детей, праздник проводился почти в 90 парках Московской области, сообщает пресс-служба Минкультуры и туризма региона.
«В рамках праздника юные гости фестиваля могли попробовать себя в разных профессиях, включая программирование, хореографию, науку и прочее», — говорится в сообщении.
Ребятам выдавали их первую «трудовую книжку», а также проводили для них различные мастер-классы, спектакли, интерактивные программы и квесты. А на концертных площадках фестиваля выступали детские коллективы.

Кроме того, в 60 парках была проведена акция, организованная командой губернатора Московской области Андрея Воробьёва, в рамках которой ребят угощали мороженым.

Мероприятия были организованы в рамках программы «Лето в Подмосковье». Об этом и других событиях программы можно узнать на туристическом портале Московской области.

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Концерты фестиваля «Город танцует в парках» за выходные собрали более 15 тыс. человек
#минкульттуризма мо
#день защиты детей
#фестиваль
#праздники
#мероприятия
#московская область
#подмосковье
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В Петербурге открылась новая смотровая площадка на базе «Ленфильма»
03 июня 2024, 19:59

Фото: iStock/Medvedkov

В Санкт-Петербурге на крыше 10-го корпуса «Ленфильма» открылась новая смотровая площадка.
Теперь почти 30 м можно будет увидеть все значимые достопримечательности Санкт-Петербурга.

«Это уникальная смотровая площадка, потому что с неё открывается историческая панорама со всеми главными достопримечательностями Санкт-Петербурга и вид не портят разные «случайные» крыши», – прокомментировал в беседе с «Петербургским дневником» куратор экскурсионного направления студии «Ленфильм» Леонид Суханов.

Ранее сообщалось, что в городском округе Ступино Московской области торжественно открыли новое место отдыха – сквер на Преображенском проспекте.

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#достопримечательности
#санкт-петербург
#площадки
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Красногорский коллектив «Иллюзия» стал победителем фестиваля «Город танцует в парках»
03 июня 2024, 13:18

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск

Танцевальный коллектив «Иллюзия» - победитель отборочного этапа фестиваля «Город танцует в парках» в Красногорске. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
Фестиваль современного танца «Город танцует в парках» в Красногорске прошел в выходные.

«Танцевальную битву оценивало компетентное жюри в лице хореографа, заслуженного артиста России, художественного руководителя фестиваля Егора Дружинина и победителя 4 сезона проекта «Танцы» хореографа Виталия Уливанова. Победителями по итогам отборочного тура была признана хореографическая студия «Иллюзия» из Красногорска.Поздравляем наш коллектив и их руководителя с заслуженной победой! Желаем дальнейших творческих успехов, ярких номеров, эмоциональных выступлений и бурных аплодисментов!», — поделились в пресс-службе.

На главной сцене Городского парка за звание сильнейших боролись танцевальные коллективы Красногорска, Мытищ и Химок.

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#лето в подмосковье
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#танцы
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#красногорск
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В Павловском Посаде проведут Международный Бывалинский фестиваль кузнечного искусства
03 июня 2024, 12:10

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.

В Павловском Посаде 9 июня состоится XVIII Международный Бывалинский фестиваль кузнечного искусства. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Для гостей праздника подготовили концертную программу, мастер-классы по рисованию, кузнечному и гончарному делу. В 8 утра начнутся Божественная литургия и праздничный молебен. В полдень своё мастерство продемонстрируют воспитанники школы дзюдо «Никита». Мастер-класс по колокольному звону стартует в 14 часов», – говорится в сообщении.
Хуторское казачье общество им. Дмитрия Донского проведёт мастер-классы по владению шашкой, сборке-разборке автомата, тактической медицине и первой помощи. В 17 часов гостей фестиваля ждут выступление конноспортивного клуба «Готфы» и катание на лошадях.

Как отметили в администрации, посетители фестиваля смогут побывать на выставке-продаже швейных изделий мастерской «Шмель» и ярмарке, а также принять участие в акции «Письмо солдату».

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Концерты фестиваля «Город танцует в парках» за выходные собрали более 15 тыс. человек

Премьера спектакля «Метель» пройдет в Красногорске к юбилею А.С. Пушкина

В Шатуре провели фестиваль для детей «Город профессий»
#павловский посад
#фестиваль
#культура
#казаки
#подмосковье
#московская область
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Концерты фестиваля «Город танцует в парках» за выходные собрали более 15 тыс. человек
03 июня 2024, 11:59

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В первые два дня июня в Московской области прошли очередные концерты фестиваля современного танца «Город танцует в парках» под руководством хореографа Егора Дружинина. Выступления танцевальных команд в Красногорске, Одинцове, Домодедове, Люберцах, Видном, Подольске и Чехове посетили более 15 тыс. человек, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма региона.
Финалистами стали хореографическая студия «Иллюзия» (Красногорск), школа танцев «Акварель Dance» (Мытищи), академия спорта и творчества «Красная ZвезДА» (Власиха), школа современного танца «ТанцеТория» (Одинцово), ансамбль танца «Соловей» школы танцев Tropicana Dance (Домодедово), танцевальный коллектив «Отражение» (Люберцы), танцевальная команда PDF (Ленинский), коллектив B-Fly Effect (Подольск) и команда Right Move студии танца Hot Dance Community (Чехов).

В концертной программе выступили участники телешоу «Танцы» и «Новые танцы» на ТНТ Герман Рамазанов, сёстры Михайлец, Виталий Савченко, Софа и другие. Вели концерты актёры Светлана Камынина и Валерия Федорович.

Как напомнили в ведомстве, фестиваль продлится до 16 июня и завершится гала-концертом в сентябре. Об этом и других событиях программы «Лето в Подмосковье» можно узнать на туристическом портале Московской области.

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Премьера спектакля «Метель» пройдет в Красногорске к юбилею А.С. Пушкина

В Шатуре провели фестиваль для детей «Город профессий»

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#минкульттуризма мо
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#парки
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#искусство
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Премьера спектакля «Метель» пройдет в Красногорске к юбилею А.С. Пушкина
03 июня 2024, 11:35

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В Подмосковье 14 июня состоится премьера спектакля «Метель» к юбилею А.С. Пушкина. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Премьера пройдет в красногорском культурно-досуговом комплексе «Подмосковье».

«Вновь и вновь мы обращаемся к классическим произведениям, и принципиально важным для нас остается бережное отношение к слову великих авторов. Наш спектакль «Метель» объединил несколько рассказов из цикла «Повести покойного Ивана Петровича Белкина» Александра Пушкина: здесь много музыки и сценического движения, но минимум декораций и спецэффектов, а значит, актеру не за что спрятаться. Актер остается наедине с литературным текстом автора и зрителем. «Метель» с ее жизненным сюжетом, эскизно очерченными характерами и романтической обстановкой – настоящая проверка на «профессиональную прочность» и уровень актерского мастерства», – поделился основатель Академии Никита Михалков.

Начало спектакля в 19:00. Попасть ​на мероприятие смогут все желающие по предварительной регистрации.

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В Шатуре провели фестиваль для детей «Город профессий»

В Электростали пройдёт благотворительный фестиваль в пользу животных из приютов

Названы время проведения и участники юбилейного фестиваля Чайковского в Клину
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В Шатуре провели фестиваль для детей «Город профессий»
03 июня 2024, 09:56

Фото: пресс-служба администрации г.о. Шатура

Фестиваль «Город профессий» организовали в городском парке имени Гагарина в Шатуре в День защиты детей, ребята смогли попробовать себя в различных профессиях, получили записи в трудовые книжки и даже заработали на подарки, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Гостям праздника были предложены профессии художника, учёного, графического дизайнера и радиоведущего: на «работе» предлагалось посмотреть в микроскоп, нарисовать картину и ответить на вопросы. За правильные ответы в «трудовые книжки» участников вносились записи», — говорится в сообщении.
Кроме того, для ребят провели несколько мастер-классов: по плетению маскировочных сетей и оказанию первой медицинской помощи, по лепке из глины и по игре на необычном музыкальном инструменте — ханге.

Самые активные участки фестивальных мероприятий получили детскую валюту — «рублята», которые потом можно было поменять на подарки. А творческие коллективы округа представили на сцене парка свои игровые программы.

Кроме того, всех гостей праздника угостили мороженым: его ребятам подарил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

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#шатура
#дети
#фестиваль
#праздник
#день защиты детей
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В Электростали пройдёт благотворительный фестиваль в пользу животных из приютов
31 мая 2024, 22:45

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В Электростали 1 июня пройдёт благотворительный фестиваль «Стань ПЁСтрым!», сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области. Это ежегодное мероприятие, где дети могут раскрыть свои таланты и привлечь внимание к проблеме животных из приютов.
Фестиваль организует благотворительный фонд помощи бездомным животным «Сень Сотен Крыльев», который работает на территории Подмосковья с 2021 года.
«Цели фестиваля – формирование позитивного отношения к приютам для животных и их обитателям; воспитание в детях ответственности, милосердия, желания помогать животным; поиск новых хозяев для собак и кошек из приютов. Кроме того, фонд ведёт активную просветительскую работу с детьми и молодежью», – говорится в сообщении.
За три года деятельности фонда фестивали помощи животным уже прошли в Павловском Посаде, Ногинске и Электростали.

Фестиваль стартует в полдень на площадке гипермаркета «Глобус». Гостей ждут анимационная программа, общение с животными и возможность взять питомца из приюта.

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#подмосковье
#московская область
#животные
#фестиваль
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В Подмосковье пройдут мероприятия к дню рождения А.С. Пушкина в парках
31 мая 2024, 11:52

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В парках Подмосковья пройдут мероприятия, приуроченные к 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
«Пушкинская неделя», приуроченная к 225-летию поэта пройдет со 2 по 8 июня.

«Великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин родился 6 июня 1799 года. В честь этого события в подмосковных парках подготовлена праздничная программа. В парке «Захарово» в Одинцове 2 июня с 11:00 посетителей ждут концертные и театрализованные программы, лекторий под открытым небом, творческие мастерские и арт-пространство. В парке 30-летия Победы в Орехово-Зуеве 6 июня пройдет праздничная программа «Гордись, Россия! Ты миру Пушкина дала». В концертной программе примут участие местные творческие коллективы. Помимо этого, посетители смогут принять участие в Пушкинском балу, квесте и литературном квизе», - поделились в пресс-служба министерства.

Полный список парков, в которых пройдут мероприятия можно найти на официальном сайте министерства.

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