Хиты, хип-хоп и битбокс: названы хедлайнеры подмосковного фестиваля Сабантуй

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Семейный этнический фестиваль Сабантуй-2024 проведут 15 июня в подмосковных Люберцах, хедлайнерами музыкальной программы праздника станут Вилена Хикматуллина, Саида Мухаметзянова, Ифтихор, «Дышать», Мунир Рахмаев, Аслан Гусейнов и Бахтавар, сообщает пресс-служба фестиваля.
Вилена Хикматуллина, знакомая публике по телешоу «Голос. Дети», исполнит свои авторские песни. Ещё одна участница «Голос. Дети» Саида Мухаметзянова будет петь для гостей праздника на татарском языке. А хип-хоп исполнительница «Дышать» (Гульназ Шакирова) покажет, как татарская музыка звучит в современном жанре.
Свои хиты исполнят певцы Aslan (Аслан Гусейнов) и Бахтавар, а также представитель татарской эстрады Мунир Рахмаев.
Кроме того, шоу на сцене фестиваля устроит комедийный битбоксер, победитель всероссийских батлов по битбоксу Ифтихор — он создаст мини-треки из голосов публики.
Сабантуй будет проходить в Центральном парке Люберец, фестиваль начнётся в 10 утра и продлится до 10 вечера. Вход свободный. Гостей праздника ждёт дегустация чак-чака и татарского чая, спортивные состязания и квест с призами.
Программа фестиваля опубликована на странице мероприятия в соцсети «ВКонтакте», а также в Telegram-канале.
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Свои хиты исполнят певцы Aslan (Аслан Гусейнов) и Бахтавар, а также представитель татарской эстрады Мунир Рахмаев.
Кроме того, шоу на сцене фестиваля устроит комедийный битбоксер, победитель всероссийских батлов по битбоксу Ифтихор — он создаст мини-треки из голосов публики.
Сабантуй будет проходить в Центральном парке Люберец, фестиваль начнётся в 10 утра и продлится до 10 вечера. Вход свободный. Гостей праздника ждёт дегустация чак-чака и татарского чая, спортивные состязания и квест с призами.
Программа фестиваля опубликована на странице мероприятия в соцсети «ВКонтакте», а также в Telegram-канале.
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Лев Каштанов