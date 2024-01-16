Финансист Валишвили предупредил об опасности мошенничества с новыми банкнотами

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Финансист Мери Валишвили рассказал, что новые купюры вводятся в оборот постепенно, поэтому в отдельных случаях из-за обновления банковской инфраструктуры банкоматы могут их не принимать. Кроме того, в этот период зачастую активируются мошенники, предупредила она в беседе с «Прайм».
Если банкомат не принимает наличные, деньги можно внести через кассу банка, отметил специалист.
Она добавила, что новые купюры также могут не принимать в ряде магазинов. Причиной этому является человеческий фактор — кассир может быть не знакома с новым дизайном купюр и опасаться подделок.
Помимо этого, в период выпуска новых купюр обычно активизируются мошенники. Они убеждают своих жертв, что банкноты нужно проверить на подлинность и предоставляют ссылку на соответствующее приложение, которое на деле оказывается шпионской программой, предупредила Валишвили.
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«Безусловно, это займет немного больше времени, но оператор в банке точно не откажет в приеме купюр», — цитирует агентство слова собеседницы.
Помимо этого, в период выпуска новых купюр обычно активизируются мошенники. Они убеждают своих жертв, что банкноты нужно проверить на подлинность и предоставляют ссылку на соответствующее приложение, которое на деле оказывается шпионской программой, предупредила Валишвили.
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