Радио1
Главная / Новости / Общество/ Финансист Валишвили предупредил об опасности мошенничества с новыми банкнотами

Финансист Валишвили предупредил об опасности мошенничества с новыми банкнотами

16 января 2024, 02:31
Фото: iStock/Andrey Semenov

Фото: iStock/Andrey Semenov

Финансист Мери Валишвили рассказал, что новые купюры вводятся в оборот постепенно, поэтому в отдельных случаях из-за обновления банковской инфраструктуры банкоматы могут их не принимать. Кроме того, в этот период зачастую активируются мошенники, предупредила она в беседе с «Прайм».
Если банкомат не принимает наличные, деньги можно внести через кассу банка, отметил специалист.

«Безусловно, это займет немного больше времени, но оператор в банке точно не откажет в приеме купюр», — цитирует агентство слова собеседницы.


Она добавила, что новые купюры также могут не принимать в ряде магазинов. Причиной этому является человеческий фактор — кассир может быть не знакома с новым дизайном купюр и опасаться подделок.

Помимо этого, в период выпуска новых купюр обычно активизируются мошенники. Они убеждают своих жертв, что банкноты нужно проверить на подлинность и предоставляют ссылку на соответствующее приложение, которое на деле оказывается шпионской программой, предупредила Валишвили.

Читайте также:

Экономист раскрыл главную проблему большинства россиян в 2024 году

Финансист Татаринцева: Открывать вклады надо сейчас

Аналитик Раманинов заявил о скором укреплении рубля
#деньги
#мошенники
#оператор
#банк
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Над Воронежем раздалось не менее 15 мощных взрывов
SHOT: Жители Воронежа сообщили о многочисленных взрывах в небе над городом
16 января 2024, 02:48

Фото: iStock/Alexander_Denisenko

Мощные взрывы слышны над Воронежем, сообщает Telegram-канал SHOT. Предварительно, сработала система ПВО. В данный момент информации о пострадавших нет. Всего было слышно не менее 15 взрывов по всему городу.
Взрывы слышали жители Юго-Западного района и Шилово. Предварительно, после прилета неизвестного боеприпаса, пострадал жилой многоквартирный дом на Тепличной улице. Туда выехали экстренные службы, сообщает Baza.



Очевидцы сообщили SHOT, что волной выбило стёкла в многоэтажке на улице Острогожская. Перед этим был слышен звук беспилотного летательного аппарата.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

Читайте также:

В Белгороде установили 22 остановки из бетонных конструкций

Минобороны РФ: Над Белгородской областью сбито 10 ракет РСЗО «Ольха»

Гладков: Украинский дрон сбросил взрывчатку на автомобили в Белгородской области
#взрывы
#пво
#воронеж
#бпла
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Известия»: Производители искусственных ёлок начнут уплачивать за них экосбор
16 января 2024, 02:31

Фото: iStock/Pridannikov

С 2025 года производителей искусственных ёлок обяжут их перерабатывать либо уплачивать экосбор за эту продукцию, сообщил в интервью «Известиям» генеральный директор Российского экологического общества (РЭО) Денис Буцаев.
«В 2025 году при текущих параметрах цены на эту продукцию вырастут не более чем на 0,06%, что потребители вряд ли заметят. Добавление пластиковых ёлок в РОП позволит стимулировать компании создавать системы сбора полимерных ёлок и централизованно направлять их на переработку», —заметил он.

В нынешнем году норматив утилизации составит 0%, далее он будет ежегодно повышаться на 10% и достигнет 100% через 10 лет — к 2034 году. Экологический сбор за одну пластиковую ёлку весом 5 кг при этом составит около 20 рублей.

Стоимость живых новогодних ёлок в РФ выросла почти в два раза. Это произошло по причине санкций и очень дорогой логистики: одно деревце приходится везти в Россию через три границы. По информации телеграм-канала SHOT, в текущем году стоимость ели высотой около 2 метров составляет почти 12 тысяч рублей, чуть выше 2 метров — около 19 тысяч рублей. В прошлом году цена новогодней ёлки изредка превышала 10 тысяч рублей.

В сравнении с искусственной елью живая считается более экологичной, поскольку не требует специальной переработки. Чтобы произвести, привезти и продать пластмассовое дерево, ресурсов тратится больше, чем при выращивании живого. Считается, что искусственная ёлка окупает свой экологический след только в том случае, если её используют на протяжении 20 лет.


Читайте также:

Стало известно, насколько сильно подорожали живые ёлки в России

Назван средний ценник новогодней ели и украшений для дома

Живая или искусственная? Какая новогодняя ёлка экологичнее
#ёлки
#ели
#экология
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Отмороженные депутаты»: В здании Верховной Рады отключили отопление
Депутат Железняк: В здании Верховной Рады несколько дней не будет отопления
16 января 2024, 02:23

Фото: iStock/krblokhin

Украинский депутат Ярослав Железняк заявил, что из-за коммунальной аварии временно осталось без отопления здание Верховной Рады.
Об этом народный депутат написал в своём Телеграм-канале.

«Рада в ближайшие дни будет работать без отопления. Там какая-то временная авария с трубой. Поэтому фраза «отмороженные депутаты» заиграла новыми красками», — говорится в публикации.

Читайте также:

Через несколько недель на Украине ожидают нового закона о мобилизации

В Киеве заявили, что готовят договоры о безопасности с США и другими странами

На Западной Украине нашли способ избежать мобилизации
#авария
#депутаты
#украина
#киев
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Нью-Йорке ввели комендантский час для мигрантов из-за жалоб местных жителей
16 января 2024, 00:37

Фото: iStock/AlessandroPhoto

Нью-Йоркские власти принимают меры по регулированию пребывания в городе мигрантов. Об этом сообщает РИА Новости.
По информации агентства, в четырех центрах временного пребывания мигрантов с 16 января будет введен комендантский час с 23:00 до 6:00 с целью предотвращения жалоб местных жителей на попрошайничество со стороны нелегалов.

Отмечается, что проблема стала актуальной после того, как губернатор Техаса стал отправлять в Нью-Йорк нелегальных мигрантов.

Читайте также:

Пограничникам в Техасе запретили спасать трёх тонущих в Рио-Гранде беженцев из Мексики

Трамп пообещал устроить крупнейшую депортацию в истории США

Техасские власти по указу губернатора прогнали федеральных пограничников
#сша
#нью-йорк
#мигранты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Фонд «Защитники Отечества» собрал более 400 бойцов на Втором форуме ветеранов СВО
15 января 2024, 23:51

Фото: Радио 1

Официальное открытие мероприятия состоялось 15 января в Конгрессно-выставочном центре «Патриот».
С 14 по 17 января в центре «Патриот» проходит Второй форум ветеранов СВО «Вместе победим». В мероприятии участвуют более 400 ветеранов спецоперации из 89 регионов России, а также социальные координаторы и руководители региональных филиалов фонда, представители власти и экспертного сообщества.

«Очень важный пример нашего отношения к героям дает нам Президент России Владимир Путин — 1 января он встречал в госпитале с ветеранами специальной военной операции, а семейные рождественские праздники — с семьями погибших бойцов. Глава государства показал нам всем, что к участникам специальной военной операции относятся как к родным, близким людям, как членам семьи», - отметил первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко.

Главная цель мероприятия – вовлечение демобилизованных бойцов СВО в общественные и государственные проекты, которые направлены на укрепление гражданского общества. Для участников форума организована обучающая программа, а главы региональных филиалов расскажут о своих лучших практиках поддержки героев и членов семей погибших бойцов.

«Очень радует, что участников на форуме в два раза больше. Это много новых знакомств, хотя и старых товарищей приятно увидеть. В стране это движение идет в нужном направлении, что ветераны объединяются и пытаются помочь в разных вопросах, и в воспитании молодежи, и гуманитарной помощью. Такие мероприятия очень важны для нас всех», - поделился Исаев Виктор координатор фонда «Защитники Отечества» Московской области , заместитель командира батальона Барс 13.

В рамках программы форума для героев спецоперации проходят образовательные лекции, мастер-классы, творческие встречи. Бойцы могут получить на площадке персональные консультации от федеральных ведомств.

Читайте также:

В России начнут конфисковать имущество за фейки об армии.

7,5 тыс участников форума в Москве обсудили задачи муниципальных властей.

В зоне спецоперации погибла медик из Лабытнанги Светлана Медведева.
#форум
#владимир путин
#сергей кириенко
#ветераны
#семьи
#патриот
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В России начнут конфисковать имущество за фейки об армии
Кабмин одобрил конфискацию имущества по статье о фейках об армии России
15 января 2024, 20:54

Фото: iStock/TexBr

15 января, правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила предложение депутатов о введении конфискации имущества по статьям о фейках о российской армии, а также публичных призывах к осуществлению деятельности, которая направлена против безопасности России. Об этом пишет РБК со ссылкой на собственный источник в правительстве.
Согласно сообщению, конфисковывать имущество планируется у тех, кто действовал из корыстных побуждений или по найму.

Также авторы законопроекта вице-спикер Госдумы Ирина Яровая и главы комитетов по безопасности и культуре Василий Пискарев и Елена Ямпольская считают необходимым отнести к деятельности, направленной против безопасности государства, совершение всех видов диверсий.

Также за преступления против госбезопасности могут лишать почетного или воинского звания, классного чина и госнаград. Для этого также будут внесены определенные поправки в законодательство. Ожидается, что законопроект уже в ближайшее время будет внесен на рассмотрение Госдумой.

Читайте также:

В отношении журналистки Фоминой возбуждено уголовное дело о фейках о ВС РФ

Ходорковского* переобъявили в розыск после возбуждения дела о фейках о ВС РФ

Против экс-адвоката Новикова* возбуждено уголовное дело о фейках о ВС РФ
#имущество
#законопроект
#поправки
#дело
#уголовное дело
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Автоэксперт Сажин: Учиться водить лучше осенью или зимой
15 января 2024, 20:40

Фото: istockphoto.com/djedzura

Автоэксперт Владимир Сажин рекомендовал учиться вождению в зимнее или осеннее время для того, чтобы набраться водительского опыта в условиях непогоды.
«Лучше начинать проходить обучение осенью и зимой, чтобы набраться больше опыта и весной получить водительское удостоверение. Таким образом кандидат пройдет обучение во всех погодных условиях, захвати осень, зиму и весну», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.

Он добавил, что зачастую, водители, получившие права летом, попросту не знают, как вести себя на зимних дорогах.

Ранее Владимир Сажин заявлял, что при попадании в яму на дороге и получении поломки автомобиля можно обратиться в суд для возмещения ущерба. Однако для начала следует вызвать ДПС для фиксации происшествия.

Читайте также:

Техэксперт Соколов рекомендовал прогревать авто 4 раза в день при сильном морозе

Автоэксперт Логинов рассказал о главной проблеме китайских автомобилей в морозы

Автоэксперт Сажин рекомендовал обращаться в суд при попадании в яму на дороге
#права
#водители
#авто
#обучение
#сезон
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Психолог Усанова: Обычные запреты не убедят подростка бросить курить вейп
15 января 2024, 20:32

Фото: istockphoto.com/Yana Tikhonova

Доктор психологических наук, профессор Московского института психоанализа Ольга Усанова заявила, что обычные запреты не помогут убедить подростка бросить курить вейп.
В этом деле ребёнка заставит задуматься то, какие варианты выделиться у него есть кроме курения.

Специалист пояснила, что чаще всего мотиватором курить вейп для подростка является желание выделиться, подражать кумирам, а также противопоставить себя взрослым. Именно поэтому обычне уговоры, запреты и беседы о вреде курительных смесей не убедят.

«Речь о человеческих ценностях, о том, что ценности нужно демонстрировать. Можно спросить: почему ты демонстрируешь курение, а, например, не успехи в спорте, не какие-то твои творческие достижения или успехи в учёбе, или твою волонтёрскую деятельность? Надо обсуждать, что нужно демонстрировать, чем можно выделиться. Запрет ничего хорошего не приносит. Он только стимулирует то же самое действие. Рассказывать о том, что это плохо и вредно – много раз это говорили. А если спросить: как ты думаешь, что о тебе думают люди, когда ты это делаешь, как они тебя воспринимают – он, может быть, задумается. Сказать: а если ты продемонстрируешь что-то другое, вместо курения, какие-то свои достижения – что тогда?» – пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Усанова.

Читайте также:

В Ставропольском крае школьник скончался после курения вейпа

В Госдуму внесли проект о приравнивании смесей для вейпа к никотиновой продукции

Подмосковные наркологи помогают лечить зависимость от электронных сигарет
#курение
#ценности
#запрет
#люди
#вейп
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Первые ученики пойдут в восстановленный Царскосельский лицей в этом году
15 января 2024, 20:14

Фото: РИА Новости/Вадим Жернов

Вновь восстановленный Царскосельский лицей планирует принять первых учеников уже в этом году.
Отмечается, что сейчас продолжаются работы по восстановлению учебного заведения. В лицее молодое поколение будут готовить к государственной службе.

«Реализация этого проекта сейчас идёт полным ходом. По решению правительства РФ создана рабочая группа, объединившая представителей Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства просвещения РФ, правительства Санкт-Петербурга и других ведомств, благодаря интеграции усилий которых планируется принять первых лицеистов уже в новом учебном году» – прокомментировал в беседе с «Петербургским дневником» директор Северо-Западного института управления РАНХиГС Андрей Хлутков.

Читайте также:

Студенты Подмосковья могут принять участие в олимпиаде «IT-Планета 2024»

Подмосковные школьники завоевали 30 медалей на международной олимпиаде

В Минобрнауки сообщили, что в вузах не будет централизованного повышения цен
#школьники
#минобрнауки
#рф
#лицей
#образование
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф