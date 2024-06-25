Финансовый гороскоп: Кому из знаков зодиака удастся разбогатеть к концу лета

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Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» рассказала, какие знаки зодиака обогатятся к концу лета 2024 года.
До конца лета успех в финансах наиболее вероятен у знаков стихии воздух — у Близнецов, Весов и Водолеев. Они почувствуют себя счастливыми, а также им удастся многое реализовать в сфере карьеры. Руководство их поддержит.
Овен и Лев откроют для себя новые возможности и новые источники дохода.
Стрельцу лучше исключить крупные расходы и придержать бюджет.
Рыбам и Девам надо себя уберечь себя от напрасных трат и экстравагантных покупок.
Тельцам и Весам желательно внимательно контролировать сферу финансов и вести записи.
Козерогу, Раку и Скорпиону не стоит переживать по поводу увеличения дохода. Для них главнее — сохранить то, что у них уже есть. Также им благоприятно откладывать и копить.
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Овен и Лев откроют для себя новые возможности и новые источники дохода.
Стрельцу лучше исключить крупные расходы и придержать бюджет.
Рыбам и Девам надо себя уберечь себя от напрасных трат и экстравагантных покупок.
Тельцам и Весам желательно внимательно контролировать сферу финансов и вести записи.
Козерогу, Раку и Скорпиону не стоит переживать по поводу увеличения дохода. Для них главнее — сохранить то, что у них уже есть. Также им благоприятно откладывать и копить.
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Алина Юрчак