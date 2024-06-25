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Финансовый гороскоп: Кому из знаков зодиака удастся разбогатеть к концу лета

25 июня 2024, 06:00
Фото: istock / saiyood

Фото: istock / saiyood

Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» рассказала, какие знаки зодиака обогатятся к концу лета 2024 года.
До конца лета успех в финансах наиболее вероятен у знаков стихии воздух — у Близнецов, Весов и Водолеев. Они почувствуют себя счастливыми, а также им удастся многое реализовать в сфере карьеры. Руководство их поддержит.

Овен и Лев откроют для себя новые возможности и новые источники дохода.



Стрельцу лучше исключить крупные расходы и придержать бюджет.

Рыбам и Девам надо себя уберечь себя от напрасных трат и экстравагантных покупок.

Тельцам и Весам желательно внимательно контролировать сферу финансов и вести записи.

Козерогу, Раку и Скорпиону не стоит переживать по поводу увеличения дохода. Для них главнее — сохранить то, что у них уже есть. Также им благоприятно откладывать и копить.

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#расходы
#воздух
#гороскоп
#астрология
Финляндия «украдет» спортивную арену у российских владельцев
Финляндия отберет Helsinki Hall у российских владельцев после 30 июня
25 июня 2024, 05:10

Фото: istock/JohnAlexandr

Власти Финляндии отберут у россиян концертно-спортивной арены Helsinki Hall после 30 июня. Об этом заявила глава МИД республики Элина Валтонен.
«Сделка должна быть завершена до 30 июня. Если продажа акций не состоится, альтернативой является продажа или экспроприация арендованного здания и имущества», – заявила Валтонен в соцсети X.
Она добавила, что МИД и Министерство юстиции разработают для этого соответствующий закон. По словам Валтонен, министерство иностранных дел Финляндии не получило никаких данных, подтверждающих продажу бумаг.

Ранее в правительстве Финляндии заявили, что «Россия может расширить свои военные действия за пределы Украины». Правительство Финляндии также подчеркнуло, что даже после завершения конфликта в Украине не следует ожидать быстрого улучшения ситуации.

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Приметы на 25 июня: Зачем готовить уху и поздно ложиться спать в день Петра-Солнцеворота
25 июня 2024, 03:00

Фото: istock / Thinnapob

По народному календарю 25 июня 2024 года отмечается день Петра Солнцеворота, православная церковь вспоминает преподобного Петра Афонского. Редакция «Радио 1» расскажет, какие есть приметы на 25 июня, что разрешено и запрещено делать в этот день.

Петр-Солнцеворот: История

В VII веке Петр служил воеводой в императорских войсках, во время войны с сирийцами попал в плен. Там Петр размышлял, за какие грехи он получил наказание свыше и вспомнил, что в молодости намеревался уйти в монастырь, но духовной жизни предпочел мирскую и богатую. Осознав это, он начал соблюдать строгий пост и молиться.

Когда Петр Афонский раскаялся, ему явился Николай Чудотворец и помог сбежать из плена. После этого военный больше не вернулся к прежней жизни, а ушёл в монастырь, как и планировал ранее. Он отправился в Рим, где сам Николай Чудотворец явился во сне Папе Римскому и приказал ему лично постричь Петра в монахи. Папа исполнил веление.

Во сне Пет­ру также яви­лась Пресвятая Бо­го­ро­ди­ца и ука­за­ла ме­сто, где он дол­жен был жить до кон­ца сво­их дней – Святую Го­ру Афон. Петр там провел 53 года в полном одиночестве, посвятив жизнь молитвам и борьбе с бесами. Он скончался в 734 году, его святые мощи хранились в обители святого Климента на горе Афон.

В народном календаре 25 июня назвали Пётр Солнцеворот или Поворот, а также Капустник или Рыболов. С этого момента дни становятся короче, а ночи — длиннее. В те времена говорили, что с Петра солнце на зиму поворачивает, а лето на жару.
Какой сегодня праздник: 25 июня 2024 года, что было в этот день
Какой сегодня праздник: 25 июня 2024 года, что было в этот день

Петр-Солнцеворот: Что можно делать 25 июня

День Петра Солнцеворота посвящали солнцу. Наши предки поднимались на возвышенности и благодарили солнце за тепло и урожай, пели песни и совершали обряды.

Это отличный день для рыбной ловли и готовки рыбных блюд. Главной на столе в те времена была уха. С её последней ложкой принято загадывать желание.

Фото: istock / YelenaYemchuk

В день Петра Солнцеворота высаживали позднюю рассаду капусты и сеяли последние семена огурцов.

Крестьяне в день Петра Солнцеворота носили одежду только светлых тонов. Считалось, что темные вещи могут злить солнце, что чревато неурожаем.

Петр-Солнцеворот: Что нельзя делать 25 июня

В День Петра Солнцеворота нельзя рано ложиться спать. На Руси люди ждали до полуночи, чтобы задуманные планы могли осуществиться. Перед сном загадывали желание.

Покупать корову в этот день — плохая примета. Считалось, что животное потеряется.

Беременным нельзя давать другим гладить свой животик, иначе ребёнок может родиться слишком доверчивым и наивным.

Родители не разрешали 25 июня своим детям спать на чужих подушках, чтобы они не переняли чужие страхи.

Фото: istock / Choreograph

В День Петра Солнцеворота нельзя есть любой суп, кроме рыбного.

Кроме того, 25 июня запрещается косить траву, так как можно потерять здоровье и благополучие.

Приметы 25 июня

  • Громкое щебетание воробьев указывает на приближение непогоды;
  • Туча идет с западной стороны — возможен град;
  • Обильная роса предвещает богатый урожай;
  • Еловые ветви направлены вверх — будет теплая и солнечная погода.
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Какой сегодня праздник: 25 июня 2024 года, что было в этот день
25 июня 2024, 03:00

Фото: iStock/Gam198

25 июня — День улыбок незнакомым людям.
Подробнее об этом и других праздниках, которые отмечаются 25 июня, а также о знаменитостях, родившихся в этот день, расскажет редакция «Радио 1».

День моряка (мореплавателя)

День мореплавателя был учрежден государствами, входящими в Международную морскую организацию, которые в свою очередь входят в ООН. Постановление подписали на конференции в Маниле в 2010 году. В этот день проводятся многочисленные торжественные мероприятия.

День дружбы и единения славян

День дружбы и единения славян – международный праздник, который отмечается во многих странах мира. В этот день славяне демонстрируют общность с миллионами людей, схожих своими корнями, культурой и традициями.

Петр Солнцеворот

Народно-христианский праздник Петр Солнцеворот отмечается ежегодно 25 июня. В православном церковном календаре это день памяти преподобного Петра Афонского. В этот день завершается летнее солнцестояние. Начинается жара, которая обычно стоит сорок дней.

Всероссийский день национальной гордости

25 июня отмечается Всероссийский день национальной гордости. Праздник был учреждён для того, чтобы разные ветви славянских народов помнили о своих исторических корнях, а также стремились сохранить свою культуру и многовековую связь друг с другом.

День работников статистики

25 июня свой профессиональный праздник – День работника статистики Российской Федерации – отмечают сотрудники Росстата. Больше двухсот лет назад, именно в этот день, в императорской России было создано первое статистическое отделение.

День улыбок незнакомым людям

25 июня — День улыбок незнакомым людям. Широкая улыбка – не только признак хорошего настроения. Медицина показывает, что она способна принести неоценимую пользу нашему здоровью.

Глобальный день «Битлз»

25 июня в мире отмечается Глобальный день «Битлз». Появился он в 2009 году. Дата выбрана неслучайно, так как 25 июня 1967 года ливерпульская четверка выступила в эфире Our World с песней «All You Need Is Love». Цель акции заключается в том, чтобы создать всемирно признаваемый день и поблагодарить Битлз за все, что они сделали для глобальных перемен.

День цветного телевидения

Эта технология появилась в США в 1951 году и навсегда сменила будущее телесмотрение.

День сома

Во многих странах мира 25 июня отмечается Международный день сомообразных. Этот праздник был изначально провозглашен в США президентом Рональдном Рейганом.

День клубничного парфе

25 июня — День клубничного парфе. Мороженое, слоеное с шоколадом и бисквитом, всегда хорошо, но клубничное парфе прекрасно подойдет для жарких летних дней.

Всемирный день витилиго

25 июня отмечается Всемирный день витилиго. Это хроническое заболевание, при котором на коже появляются белые пятна, склонные к росту и слиянию. Кроме кожи могут поражаться волосы, сетчатка глаза и мозговые оболочки. День 25 июня был избран в честь памяти о выдающемся певце Майкле Джексоне, который страдал этим недугом до самой смерти.

Какой сегодня праздник: 24 июня 2024 года, что было в этот день
Какой сегодня праздник: 24 июня 2024 года, что было в этот день

Родились в этот день

Владимир Крамник (1975) — российский шахматист, 14-й чемпион мира по шахматам, международный гроссмейстер.

Тимур Бекмамбетов (1961) — казахстанско-российский кинорежиссер, сценарист и продюсер.

Владимир Толоконников (1943) — советский и российский актер театра и кино, Заслуженный артист Казахской ССР.

Альберт Филозов (1937) — советский и российский актер театра и кино, педагог, Народный артист России.

Чарльз Шеффилд (1935) — американский писатель-фантаст.

Арсений Тарковский (1907) — советский поэт, переводчик, прозаик.

Владимир Коккинаки (1904) — советский летчик, заслуженный летчик-испытатель СССР, генерал-майор авиации.

Джордж Оруэлл (1903) — британский писатель и публицист.

Алексей Ухтомский (1875) — советский физиолог, создатель учения о доминанте, академик АН СССР.

Вальтер Нернст (1864) — немецкий физик и физикохимик, Нобелевский лауреат.

Антонио Гауди (1852) — испанский архитектор.

Умерли в этот день

Майкл Джексон (2009) — американский певец, танцор и автор песен.

Евгений Моргунов (1999) — советский и российский актер, кинорежиссер. Заслуженный артист РСФСР (1978).

Жак-Ив Кусто (1997) — французский океанограф и путешественник.

Мишель Фуко (1984) — Французский философ, теоретик культуры и историк.

Эрнст Гофман (1822) — немецкий писатель, композитор, дирижер.

Именины

Андрей, Анна, Арсений, Иван, Мария, Петр, Степан, Тимофей, Юлиан.

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23 июня — что было в этот день, какой сегодня праздник

22 июня — что было в этот день, какой сегодня праздник
#праздник
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Спорные участки в Барвихе реализовали по стоимости, заниженной в сотни раз
Генпрокуратура: земли УДП в «Барвихе» продали в 236 раз ниже рынка
24 июня 2024, 23:16

Фото: istock / Vladislav Zolotov

Спорные земли коттеджного поселка «Сады Майендорф», которые ранее принадлежали санаториям управделами президента, продали в 236 раз ниже рыночной стоимости. Об этом проинформировала прокурор в Одинцовском суде Московской области в беседе с РИА Новости.
В понедельник Одинцовский суд Московской области начал рассмотрение по существу иска Генпрокуратуры РФ об изъятии 8 гектар земли из 99 гектаров, проданных по заниженной стоимости, где в настоящее время расположен элитный коттеджный посёлок «Сады Майендорф».

По словам прокурора, на момент сделки, в 2001 году, участки продали за 54,4 млн рублей.

«Но в реальности данный земельный участок стоил 13 миллиардов рублей, то есть участок был куплен по заниженной стоимости в 236 раз, что также свидетельствует о недобросовестности заключенного контракта», — заявила собеседница.
В надзорном ведомстве разъяснили, что подведомственные учреждения управделами президента — санаторий «Барвиха» и Рублево-Успенский лечебно-оздоровительный комплекс, а также организация «Кантри-Про» вступили в сговор с целью завладения рекреационной территорией усадьбы «Майендорф» и коммерческой застройки.

Ранее суд удовлетворил иск Генпрокуратуры против Платона Лебедева и Михаила Ходорковского*. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Россиян предупредили о новой мощной волне мошенничества в WhatsApp
F.A.C.C.T. : сотни сайтов крадут WhatsApp-профили людей под видом фотоконкурсов
24 июня 2024, 22:29

Фото: iStock/Robert Way

В июне 2024 года обнаружено свыше 200 сайтов, используемых для кражи учетных записей россиян в WhatsApp под предлогом голосований и фотоконкурсов. Иван Лебедев из компании F.A.C.C.T. сообщил «Газете.Ru», что жертвы получали ссылки через мессенджеры, соцсети и email.
Мошенники предлагали авторизоваться в конкурсе через WhatsApp, используя две типа фальшивых страниц: имитирующую вход в WhatsApp и маркетинговую страницу с информацией о конкурсе и призах, таких как iPhone или премиум-подписки. После авторизации жертвы теряли доступ к аккаунту, что позволяло злоумышленникам рассылать сообщения от их имени.

Большинство фишинговых сайтов находились на доменах .pages.dev и ucoz.net, принадлежащих Cloudflare. Остальные домены были в зонах .ru, .site и .store.

Рекомендуется включать двухфакторную аутентификацию в WhatsApp, проверять доменные имена сайтов, не вводить коды из SMS и push-уведомлений, данные карты и персональные данные, а также избегать подозрительных ссылок.

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#сбой
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#данные
#жертвы
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Дочь Легкоступовой рассказала, почему винит мужа матери в кончине певицы
Дочь Легкоступовой Анэтта: роман матери с Фирсовым получил трагическую развязку
24 июня 2024, 19:55

Фото: iStock/Robert Nieznanski

Дочь Валентины Легкоступовой, певица Анэтта Бриль заявила, что брак матери с яхтсменом Юрием Фирсовым стал причиной кончины артистки. Об этом информирует «Газета.Ru».
По словам Бриль, ее мама находилась в зависимых отношениях с «дешевым актером» и абьюзером, который был с Легкоступовой исключительно ради пиар-кампании своего бизнеса. Певица добавила, что отношения завершились большой трагедией.

Бриль отметила, что после трагической истории с матерью мужчина переключился на родных артистки.

«Психологическое насилие в виде оскорблений и грязной лжи о всей нашей семье продолжилось в эфирах федеральных каналов. Я со страхом, дикой болью в душе и ужасом вспоминаю это время… Была ли его прямая вина или нет — пусть решает следствие и суд Божий», — цитирует певицу «Газета.Ru».

Бриль заключила, что обществу стоит ждать того, что тайна смерти Валентины Легкоступовой в скором времени раскроется.

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#смерть
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В шарах с экскрементами из Северной Кореи обнаружили паразитов
24 июня 2024, 19:52

Фото: iStock/ffikretow

В воздушных шарах, наполненных мусором и запущенных Северной Кореей в сторону Южной Кореи, были найдены паразиты. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Министерство объединения Южной Кореи.
«В почве, присутствующей в мусоре, обнаружены различные паразиты, включая круглых червей, власоглавов и нитевидных червей», — сообщили в министерстве.
Указано, что эти паразиты типичны для человеческих экскрементов. Однако, вредных веществ в содержимом шаров не было выявлено.

По данным издания, результаты получены из анализа 70 воздушных шаров. В них также обнаружили обрывки одежды, которые были ранее поставлены в КНДР южнокорейской компанией.

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#оон
#кндр
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В более чем 750 многоквартирных домах Подмосковья проверили балконы
24 июня 2024, 18:42

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

В Московской области проверили состояние балконов более 750 многоквартирных домов. Об этом заявили в пресс-службе Министерства по содержанию территории и государственному жилищному надзору Московской области.
«Балкон относится к общему имуществу многоквартирного дома, поэтому управляющая компания должна регулярно проверять состояние балконных плит во время плановых осмотров весной и осенью. Если будут выявлены повреждения, нужно будут своевременно провести ремонт. Иначе это может представлять угрозу безопасности людей. С начала года по обращениям жителей управляющие организации устранили неисправности балконов и лоджий более чем в 750 домах», – уточнили в министерстве.
Там добавили, что за обслуживание и ремонт балкона отвечает управляющая компания. Однако, если в конструкцию внесены конструктивные изменения, то ответственность за них уже несёт владелец. В случае обнаружения дефектов балконных плит нужно сообщить об этом в аварийно-диспетчерскую службу управляющей компании или на портал.

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#московская область
#балкон
#мкд
#дома
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Праздник для всей страны: Международный фестиваль П. И. Чайковского проходит в Клину
В Клину проходит Международный фестиваль искусств П. И. Чайковского
24 июня 2024, 18:37

Фото: Радио 1

21 июня в Государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике П. И. Чайковского в городском округе Клин открылся X Международный фестиваль искусств П. И. Чайковского. За первые три дня площадку посетили более 4,5 тысяч зрителей, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.
90 процентов музыки в каждом из нас. Классику невозможно понимать или не понимать — только слушать и интерпретировать по-своему, ведь искусство живёт до тех пор, пока существуют различные интерпретации.

Как сообщает корреспондент «Радио 1», открытие фестиваля, как и обычно, прошло под открытым небом. Ближайшие десять дней на территории заповедника будут, помимо концертов, проходить различные мастер-классы и выставки.

«Фестиваль — это не только концерты и образовательная программа, но и выставки. В этом году их три. «Елена Образцова. Жить — значит петь» — совместный проект с Благотворительным фондом Елены Образцовой. Выставка «Музыкальные пристрастия князей Юсуповых» подготовлена музеем-заповедником «Архангельское» и открылась в преддверии фестиваля. О 10-летней истории Международного фестиваля искусств П. И. Чайковского рассказывает планшетная выставка, расположенная перед входом в музей-заповедник» — рассказал директор Государственного мемориального музыкального музея-заповедника П. И. Чайковского Игорь Корнилов.

Фото: Радио 1

Фестиваль, собирающий на своей площадке больших артистов и только начинающих музыкантов, проходит в Клину уже десятый раз и многое значит не только для жителей городского округа, но и для всей России.
Ожидается, что его увидят более 10 тысяч зрителей.

Министр культуры и туризма Подмосковья Василий Кузнецов выразил благодарность Юрию Абрамовичу Башмету, который несколько лет подряд собирает артистов на одной сцене. По словам Василия Кузнецова, преемственность поколений и многожанровость — то, что стало визитной карточкой фестиваля, который играет важную роль не только для Подмосковья, но и для всей страны.

По традиции, фестиваль открыл Народный артист СССР и художественный руководитель фестиваля Юрий Башмет. Совместно с оркестром «Солисты Москвы» маэстро исполнил увертюру Моцарта к опере «Свадьба Фигаро» и Серенаду до мажор П. И. Чайковского.

«Очень важно, чтобы фестиваль объединял вокруг себя людей, и мы это очень ценим. Каждый раз, находясь на этой сцене, я понимаю, что живу не напрасно. Ответственность выступления здесь можно сравнить лишь с посещением пушкинских мест. Пушкин и Чайковский — это наше все», — отметил Юрий Башмет в своем приветственном слове.

Фото: Радио 1

Также на открытии фестиваля выступил Народный артист РФ Денис Мацуев.

«Я буду играть концерт Бетховена. Если будет холодно, я буду играть быстро, если будет тепло, я буду играть в средних темпах. Когда на сцене находится Юрий Абрамович, это момент импровизации. Сегодня будет классическая программа, но это не значит то, что мы не будем импровизировать внутри этой классической программы. Потому что Башмет — это известный джазмен, который может делать любые сиюминутные, спонтанные, гениальные вещи», — поделился Денис Мацуев.

Нельзя не сказать про зарубежных гостей фестиваля. В этом году сцену своим присутствием украшала немецкая оперная певица Симона Кермес, которая осталась в восторге от посещения дома-музея Чайковского и традиционно оставила на память свой след — посадила белую махровую сирень.

Фото: Радио 1

Симона продемонстрировала великолепное владение голосом, не оставив ни одного зрителя равнодушным. А ее яркий наряд перенес гостей в эпоху барокко.

Фото: Радио 1


Фестиваль завершится 30 июня 2024 года.

Фото: Радио 1

Фестиваль проводится в рамках программы «Лето в Подмосковье». Об этом и других событиях программы можно узнать на туристическом портале Московской области.

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