Астролог назвала самые стрессоустойчивые знаки зодиака

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Козероги, Рыбы и Овны являются самыми устойчивыми к стрессу знаками зодиака. Об этом рассказала астролог Евгения Шустина.
По словам астролога, самыми устойчивыми к стрессу являются Козероги.
Она также подчеркнула, что стабильное эмоциональное состояние Козерогов позволяет им реже болеть.
Астролог отметила, что стрессоустойчивостью отличаются и Рыбы. По её словам, эти люди имеют довольно крепкие нервы. Они часто пропускают всё мимо себя и не придают значения многим неприятностям, и даже в сложные моменты мыслят позитивно. Вывести из себя представителя знака Рыбы довольно сложно, добавила эксперт.
Кроме того, Шустина назвала устойчивыми к стрессу людей, рожденных под знаком зодиака Овен. По её словам, многие считают их упёртыми, на самом же деле у Овнов просто высокий уровень стрессоустойчивости. Они делают только то, что считают нужным, и не обращают внимания на чужое мнение, сохраняя завидное спокойствие. Овны нервничают только тогда, когда что-то сделано не так, как им хотелось, и переделывают.
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«Эти люди не переживают по пустякам и довольно спокойно ко всему относятся, стараются вести правильный образ жизни и умеют терпеть. Они достаточно выносливые, поэтому лишний раз не дергаются», – рассказала Шустина в интервью «Москве 24».
Она также подчеркнула, что стабильное эмоциональное состояние Козерогов позволяет им реже болеть.
Астролог отметила, что стрессоустойчивостью отличаются и Рыбы. По её словам, эти люди имеют довольно крепкие нервы. Они часто пропускают всё мимо себя и не придают значения многим неприятностям, и даже в сложные моменты мыслят позитивно. Вывести из себя представителя знака Рыбы довольно сложно, добавила эксперт.
Кроме того, Шустина назвала устойчивыми к стрессу людей, рожденных под знаком зодиака Овен. По её словам, многие считают их упёртыми, на самом же деле у Овнов просто высокий уровень стрессоустойчивости. Они делают только то, что считают нужным, и не обращают внимания на чужое мнение, сохраняя завидное спокойствие. Овны нервничают только тогда, когда что-то сделано не так, как им хотелось, и переделывают.
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Элина Позднякова