Парапсихолог посоветовала родившимся под знаками Собаки и Кролика быть осторожными

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Рождённым под знаками Собаки и Кролика необходимо быть осторожными до конца текущего года. Об этом сообщила мастер фэншуй, бацзы и цимень, парапсихолог Елена Дементьева.
Она предупредила, что представителей знака Собака ожидают разные перемены в жизни из-за того, что Собака считается конкурентом и врагом символа 2024-го – Дракона.
По её словам, Собакам стоит избегать конфликтов, активно отдыхать, гулять в парках и лесах и носить с собой фигурку Петуха – тайного друга Дракона, чтобы избежать неприятностей.
Парапсихолог уточнила, что в сложных отношениях с Драконом находится и Кролик. В этом году представителям этого знака грозят юридические проблемы, предупредила эксперт.
Она также добавила, что Кроликам нужно пройти медицинское обследование до конца года и особенное внимание уделить рукам и ногам.
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«Этим людям можно посоветовать больше работать. Деньги, которые они заработают в текущем году, будут потрачены на жилье, образование, здоровье или родителей. При этом им очень важно проявлять осторожность при принятии решений об инвестициях», — рассказала Дементьева в беседе с «Москвой 24».
По её словам, Собакам стоит избегать конфликтов, активно отдыхать, гулять в парках и лесах и носить с собой фигурку Петуха – тайного друга Дракона, чтобы избежать неприятностей.
Парапсихолог уточнила, что в сложных отношениях с Драконом находится и Кролик. В этом году представителям этого знака грозят юридические проблемы, предупредила эксперт.
Она также добавила, что Кроликам нужно пройти медицинское обследование до конца года и особенное внимание уделить рукам и ногам.
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Элина Позднякова