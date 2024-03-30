Юрист рассказала о новых правилах ремонта квартир с 1 апреля

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Заместитель председателя Комитета Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Сусана Киракосян в беседе с агентством «Прайм» сообщила, что закон о перепланировке квартир, который вступит в силу с 1 апреля, расширит правила применения этого понятия и изменит процедуры согласования.
С 1 апреля под определение перепланировки будут подпадать ремонтные работы, изменяющие форму и размер помещений. То же самое будет относиться и к созданию новых комнат в жилом помещении путем перегородки, сказала эксперт.
Изменится и процедура согласования. Собственник квартиры должен подготовить необходимые документы и обратиться в администрацию или Государственную жилищную инспекцию. Если изменения будут одобрены, то после завершения ремонта собственник должен будет обратиться в организацию, выдавшую ранее разрешение. Затем направляется приемная комиссия для проверки изменений и выдачи сертификата соответствия.
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Изменится и процедура согласования. Собственник квартиры должен подготовить необходимые документы и обратиться в администрацию или Государственную жилищную инспекцию. Если изменения будут одобрены, то после завершения ремонта собственник должен будет обратиться в организацию, выдавшую ранее разрешение. Затем направляется приемная комиссия для проверки изменений и выдачи сертификата соответствия.
«Уполномоченный орган самостоятельно передает все документы в Росреестр. И вот это основное отличие. Ведь ранее собственник сам обеспечивал сбор и передачу всех документов», – объяснила юрист.
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Александр Климов