Отечественный аналог «Евровидения» пройдёт в Петербурге в 2024 году

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В 2024 году в Санкт-Петербурге пройдёт международный конкурс популярной песни «Интервидение». Соответствующее распоряжение о его проведении подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
Этот конкурс должен стать аналогом и достойной альтернативой «Евровидения», в котором участвуют исполнители и музыкальные коллективы из Европы и Австралии. Точная дата проведения «Интервидения» в Санкт-Петербурге пока не называется.
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