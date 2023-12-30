Отечественный аналог «Евровидения» пройдёт в Петербурге в 2024 году

В последнее время появляется всё больше информации о том, что покинувшие Россию после начала СВО Артур Смольянинов*, Мария Машкова и им подобные не могут найти за границей работу в кино. Объяснение этому дал «самый знаменитый Шерлок Холмс», народный артист РСФСР Василий Ливанов.