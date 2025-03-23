Финские пивовары объявили забастовку

В Госдуму внесли законопроект, разрешающий использование временных дорог с деревянными настилами или бетонными плитами в водоохранных зонах для строительства кемпингов и модульных гостиниц. Инициатива призвана упростить доставку оборудования и материалов при создании рекреационных объектов. Информация о проекте опубликована на сайте системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД) Госдумы.