Финские пивовары объявили забастовку

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Работники пивоварен в Финляндии объявили забастовку из-за низких зарплат. Об этом сообщает финский телерадиовещатель Yle.
Финский профсоюз работников пищевой промышленности отклонил предложение о примирении в трудовом споре. Согласно информации источника, в забастовке участвуют работники крупнейших заводов Hartwall, Olvi и Sinebrychoff.
Окончание акций протеста, в которых задействовано около тысячи пивоваров, назначено на пятницу, 28 марта. Торговые точки не столкнутся с перебоями в поставках продукции, информирует Yle.
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Окончание акций протеста, в которых задействовано около тысячи пивоваров, назначено на пятницу, 28 марта. Торговые точки не столкнутся с перебоями в поставках продукции, информирует Yle.
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Екатерина Коршунова