Во Франции энергетики хотят начать забастовку в разгар холодов

Рекордные морозы привели к коммунальной катастрофе в Подмосковье. В начале января многие жители Московской области остались без тепла и горячей воды. Из-за коммунальных аварий проблемы с отоплением возникли в Балашихе, Пушкине, Сергиевом Посаде, Химках, Раменском, Солнечногорске и других округах, однако самой сложной оказалась ситуация в подольском микрорайоне Климовск. Власти Московской области организовали оперативный штаб для ликвидации последствий и вскоре тепло постепенно стало возвращаться к жителям Подмосковья. О том, как складывается ситуация с подачей тепла в настоящее время, и кто оказался виновен в коммунальном коллапсе, расскажет редакция «Радио 1».

Авария на теплотрассе в Климовске





Власти почти сутки не знали о ЧП с теплом в Климовске





В Климовске учителя организовали центр помощи пострадавшим от аварии в котельной

Власти Московской области организовали оперативный штаб

Жителям микрорайона Климовск будет сделан перерасчет за отопление из-за аварии

«Также компенсируем затраты за электроэнергию — оплата будет считаться по декабрьскому платежу. Никакие заявление подавать не нужно, все сделаем в автоматическом режиме», — сообщил губернатор.

Прорыв теплотрасс на котельной «КПСЗ» в Подольске произошел четвертого января. В результате происшествия, отопление перестало поступать в 173 жилых дома микрорайона Климовск. Температура воздуха в жилых домах опустилась до 13 градусов тепла. Кроме того, авария спровоцировала прорывы труб в подъездах нескольких домов. Местные жители рассказали, что из-за стремительно понижающейся температуры в домах, мерзли даже домашние животные, в аквариумах замерзали рыбки, а люди спасались, разжигая костер во дворах.Вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин сообщил, что владелец котельной скрыл ситуацию с масштабной аварией от областных властей и о произошедшем стало известно спустя сутки. Из-за того, что система отопления простаивала почти сутки и аномальных морозов, уже после починки котельной начались проблемы с запуском тепла в жилые дома.В Климовске в срочном порядке был развернут оперативный штаб, где власти региона вели работу по устранению последствий аварий. Вскоре губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил о возобновлении подачи тепла в ряд домов. Для жителей, пострадавших от прорыва теплотрассы, было организовано несколько временных пунктов обогрева, где людям бесплатно раздавали теплые одеяла и обогреватели.Воробьёв разместил в своем телеграм-канале информацию о проведении встреч с жителями Климовска. Он сообщил, что пострадавшим от аварии жителям, не будет начислена плата за отопление в январе.





Устранение последствий аварий в Подольске

«Сегодня ночью — завтра днем запускаем подъездные стояки. Где нужно — меняем радиаторы, где нет такой возможности, запускаем напрямую, чтобы с завтрашнего дня дома отапливались по стоякам. С 19:00 [9 января] просим всех быть в квартирах», — сообщил Хромушин.

Причина аварии на теплотрассе в Подольске

Тепло в дома жителей Подольска возвращается постепенно. В настоящее время отопление поступило в 69 домов, об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.О запуске подъездных стояков 9 января сообщил вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин.Вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин заявил, что инцидент произошел из-за того, что весь подольский микрорайон Климовск отапливается одной ведомственной котельной. Поскольку объект является режимным, у властей не было возможности проконтролировать подготовку оборудования к зиме. По предварительным данным, произошло отключение электричества, после которого последовал гидроудар.





Частная котельная в Климовске перейдет в муниципалитет

Об аварии в Подольске доложили Путину

«Даже за два десятилетия обновить все невозможно. Это при том, что еще, вы знаете, у нас сильные ограничения на рост тарифов», — объяснил Песков.

Замглавы Подольска и начальника котельной задержали после аварии

Котельная микрорайона Климовск, где ранее произошла авария, будет передана муниципалитету. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Выяснилось, что предприятие принадлежит частному лицу. Причины аварии продолжают выясняться, однако уже установлен факт нарушения технологии и эксплуатации.О проблемах с отключением теплоснабжения в Подмосковье было доложено президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Спикер Кремля рассказал, что для восстановления подачи тепла работают специальные службы в круглосуточном режиме.Песков также добавил, что подобные аварии могут возникать в аномальные морозы, несмотря на то, что за последние десятилетия проведена большая работа по обновлению инфраструктуры ЖКХ.





Начало учёбы в климовских школах после новогодних каникул возобновят позже

Власти Подмосковья приложили максимум усилий для восстановления отопления

В рамках уголовного дела по факту аварии на теплотрассе задержаны замглавы Подольска, гендиректор патронного завода и начальник котельной. Об этом сообщается в телеграм-канале ГСУ СК по Московской области.Правоохранители провели обыски на рабочих местах задержанных и изъяли документы.По версии следствия, помимо оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, к аварии также привело превышение полномочий чиновника. Предположительно, замглавы Подольска предоставил паспорт готовности частной котельной к отопительному сезону, заведомо зная об имеющихся неисправностях в оборудовании.Власти Московской области и коммунальные службы прикладывают максимум усилий для восстановления подачи отопления в дома. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Песков ответил на вопрос о перебоях с теплоснабжением в регионах РоссииВ Дмитрове коммунальные службы оперативно устраняют аварию на теплосетях городаДо конца дня в Солнечногорске планируют решить вопрос с отоплением



