Во Франции энергетики хотят начать забастовку в разгар холодов

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Французские энергетики планируют бастовать с 15 января в разгар холодов.
Во Франции забастовка на объектах энергокомпании EDF в разгар холодов стартует 15 января, пишет РИА Новости, ссылаясь на данные профсоюза энергетиков.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что в самое ближайшее время теплоснабжение в регионах, столкнувшихся с проблемами в системе ЖКХ, будет налажено. Об этом Песков сообщил журналистам.
Представитель Кремля отметил, что работа по устранению проблемы продолжается, работники экстренных служб круглые сутки занимаются данным вопросом. При этом Песков напомнил, что глава российского государства Владимир Путин провел разговор с главой Херсонской области Владимиром Сальдо, главой Подмосковья Андреем Воробьевым, руководством МЧС и Россетей об электро- и теплоснабжении в регионах.
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Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что в самое ближайшее время теплоснабжение в регионах, столкнувшихся с проблемами в системе ЖКХ, будет налажено. Об этом Песков сообщил журналистам.
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Мария Фирсова