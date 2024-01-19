Забастовки в Финляндии отрицательно повлияют на объемы поставок боеприпасов Украине

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Забастовки профсоюзов в Финляндии могут остановить работу завода, который производит боеприпасы. Это может отрицательно отразиться на их поставках Украине. Об этом сообщает общественный вещатель Yle, ссылаясь на слова директора предприятия Пекки Химанка.
«Завод не экспортирует ничего напрямую на Украину, но Силы обороны и государство экспортируют. Конечно, это отразится на их поставках», – говорится в сообщении.
При этом он не смог оценить ущерб, который понесет завод в результате забастовки. Однако отметил, что дефицит производства можно будет восполнить путем сверхурочной работы.
Напомним, индустриальный профсоюз Teollisuusliitto заявил, что 1 и 2 февраля будет проведена забастовка против трудовых реформ правительства. После этого другие профсоюзы также заявили о предстоящих забастовках.
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