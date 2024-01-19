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Забастовки в Финляндии отрицательно повлияют на объемы поставок боеприпасов Украине

Yle: забастовки в Финляндии повлияют на объемы поставок боеприпасов Украине
19 января 2024, 22:47
Фото: iStock/Kachura Oleg

Фото: iStock/Kachura Oleg

Забастовки профсоюзов в Финляндии могут остановить работу завода, который производит боеприпасы. Это может отрицательно отразиться на их поставках Украине. Об этом сообщает общественный вещатель Yle, ссылаясь на слова директора предприятия Пекки Химанка.
«Завод не экспортирует ничего напрямую на Украину, но Силы обороны и государство экспортируют. Конечно, это отразится на их поставках», – говорится в сообщении.

При этом он не смог оценить ущерб, который понесет завод в результате забастовки. Однако отметил, что дефицит производства можно будет восполнить путем сверхурочной работы.


На заводе производят боеприпасы малого и среднего калибра. Принадлежит он норвежско-финской группе компаний Nammo.

Напомним, индустриальный профсоюз Teollisuusliitto заявил, что 1 и 2 февраля будет проведена забастовка против трудовых реформ правительства. После этого другие профсоюзы также заявили о предстоящих забастовках.

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#государство
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МИД объявил послу Франции, что гибель его сограждан в Харькове на совести Парижа
19 января 2024, 22:09

Фото: iStock/andriano_cz

В МИД РФ объявили послу Франции Пьеру Леви, что гибель французских наёмников в Харькове лежит на совести Парижа. Об этом говорится на сайте ведомства.
«Гибель его соотечественников лежит на совести официального Парижа, потворствующего работе в стране рекрутинговых механизмов, с помощью которых набираются наемники для участия в боевых действиях на стороне киевского режима», — подчеркнули в министерстве.

В МИД уточнили, что большую часть убитых в Харькове наемников составляли французы. Также Леви были предъявлены факты увеличения вовлеченности Парижа в конфликт на Украине, ввиду поставок вооружения для ВСУ. Таким образом, Франция становится прямым соучастником украинских преступлений.

При этом в ведомстве выразили надежду, что граждане Франции смогут осознать ответственность за гибель людей, которую они должны разделять со своим правительством.

Напомним, накануне стало известно о том, что МИД РФ вызвал посла Франции из-за уничтожения иностранных наёмников в Харькове. 19 января он прибыл в ведомство.

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#наемники
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Минюст РФ вновь дополнил реестр иноагентов
Минюст РФ включил в список иноагентов социолога Юдина* и журналистку Тагаеву*
19 января 2024, 21:19

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Министерство юстиции России дополнило реестр иностранных агентов. Список новых лиц размещён на сайте ведомства.
Так, отмечается, что иноагентом признали социолога Григория Юдина*, который выступал против проведения спецоперации на Украине, а также распространял ложную информацию о деятельности российской армии.

Также под ограничения попала журналистка Лола Тагаева*, которая является издателем проекта, включённого в список иностранных агентов.

Кроме того, в обновлённый реестр попали политики Евгения Чирикова* и Владислав Живица*, блогер Владислав Олейник*.

Помимо этого ограничения были наложены на лекторий «Живое слово»* и «Комитет ингушской независимости»*.

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#минюст рф
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#ограничения
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Во Франции рассматривают возможность выхода из НАТО из-за решения по России
Политик Филиппо: Франция должна выйти из НАТО из-за провокаций против РФ
19 января 2024, 21:04

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Франция должна покинуть ряды НАТО из-за агрессивной политики против России. Об этом в соцсети X сообщил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
Он написал, что создаётся впечатление, будто Североатлантический альянс намерен приблизить начало третьей мировой войны. Политик призвал как можно скорее выйти из состава НАТО, чтобы тем самым противостоять таким действиям.

Филиппо призвал представителей власти Франции выбрать правильный путь навстречу свободному государству и миру.

Этими словами французский политик прокомментировал намерение НАТО провести крупнейшие за последние 10 лет военные учения. Он убеждён, что это делается лишь для того, чтобы продемонстрировать России готовность альянса к возможному конфликту.

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#франция
#нато
#политика
#россия
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США и Британия вновь нанесли удары по Йемену
Аль-Масира: США и Британия обстреляли город Холейда на западе Йемена
19 января 2024, 20:11

Фото: iStock/bpawesome

Военные США и Великобритании нанесли два удара по городу Ходейда в Йемене. Об этом сообщил местный телеканал «Аль-Масира».
Отмечается, что удары были нанесены авиацией. Они стали ответом на атаку на американское судно в Аденском заливе и Аравийском море, которая произошла накануне.

Напомним, что йеменские хуситы на протяжении нескольких месяцев подвергали обстрелам иностранные торговые суда, проходящие по Красному морю. Для оказания сопротивления боевикам власти США и Великобритании неделю назад приняли решение о нанесении ракетных ударов по территории Йемена.

Позднее в США заявили о намерении вернуть движение йеменских хуситов «Ансар Аллах» в список запрещённых террористических организаций.

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#йемен
#хуситы
#обстрел
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Правительство РФ введёт консульский учёт россиян, живущих за границей
19 января 2024, 19:46

Фото: istockphoto/Elena Chertovskikh

Правительство РФ утвердило двухлетний план по реализации в 2024-2025 годах концепции государственной миграционной политики. Согласно одному из положений документа, планируется ввести обязательный консульский учёт граждан России, проживающих за рубежом.
Предполагается также, что будет дано точное юридическое определение понятию «гражданин, постоянно проживающий за пределами Российской Федерации», сообщает РИА Новости. Также будет конкретизирован правовой статус этой категории граждан.

Ответственность за выполнение мероприятий, связанных с реализацией государственной концепции миграционной политики, возложена на министерство иностранных дел РФ. Срок выполнения определён до 20 июня 2025 года, когда российское внешнеполитическое ведомство должно будет отчитаться о проделанной работе.

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#политика
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#россия
#граница
#учёт
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Боррель обвинил Израиль в финансировании ХАМАС
19 января 2024, 19:25

Фото: istockphoto/Gilnature

Радикальное палестинское движение ХАМАС получало финансирование от правительства Израиля. Это делалось для того, чтобы ослабить Палестинскую национальную администрацию, возглавляемую ФАТХ (Движением за освобождение Палестины).
С таким заявлением выступил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время своего выступления в Вальядолидском университете в Испании. Его слова приводит информационное агентство Reuters. Политик не уточнил, в чём именно заключалось это финансирование и каким образом оно осуществлялось.

Как сообщает агентство, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг подобные обвинения, назвав их не соответствующими действительности и ни на чём не обоснованными.

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#хамас
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В Финляндии заявили, что Россия пока не представляет угрозы для страны
Премьер Финляндии Орпо: Россия пока не представляет угрозы для страны
19 января 2024, 18:05

Фото: iStock/naumoid

В настоящее время Россия не представляет угрозы для Финляндии. Об этом заявил премьер-министр Петтери Орпо в рамках пресс-конференции в Стокгольме по итогам встречи с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
«Я не вижу непосредственной военной угрозы Финляндии со стороны России. Мы в Финляндии спим по ночам спокойно, потому что мы хорошо подготовлены. Однако, всем членам ЕС и НАТО нужно готовиться к любым возможным сценариям», - заявил Орпо.

Однако он подчеркнул, что Евросоюз должен создать более прочные внешние границы. Премьер Финляндии также выразил надежду на то, что все страны Евросоюза продолжат поддерживать Украину, в том числе и Венгрия. По его словам, союзникам необходимо всесторонне поддерживать киевские власти, а также направить силы на увеличение производства боеприпасов, что уже делает Финляндия.

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ГД ответила финскому политику, призвавшему расстреливать за пересечение границы
#мвд
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#страны
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#венгрия
#нато
#евросоюз
#финляндия
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ГД ответила финскому политику, призвавшему расстреливать за пересечение границы
19 января 2024, 17:35

Фото: iStock/Oleg Elkov

Депутат Госдумы Алексей Чепа прокомментировал заявление финского политика Яри Налли, который призвал расстреливать незаконно пересекающих границу людей.
Российский депутат подчеркнул, что нормальному человеку такая мысль не могла прийти в голову. В связи с этим, Чепа посоветовал Налли пройти курс лечения.

Также в Госдуме добавили, что граждан России, которые пытались незаконно пересечь российско-финскую границу было крайне мало. В основном, такие действия наблюдались со стороны граждан африканских стран.

Ранее газета Iltalehti сообщала, что финский политик Налли опубликовал в своей соцсети пост, в котором предложил расстреливать граждан других государств, которые пытаются незаконно пересечь границу. Затем он удалил запись и объяснил свои слова тем, что это не политический призыв, а исключительно личное мнение.

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#госдума
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Эстония возведёт сотни бункеров на границе с Россией
Минобороны Эстонии: на границе с Россией будут построены около 600 бункеров
19 января 2024, 17:19

Фото: iStock/Racide

Власти Эстонии объявили о строительстве порядка 600 бетонных бункеров на границе с Россией. Об этом сообщил советник вице-канцлера Минобороны страны Кайдо Тийтус.
Отмечается, что возведение бункеров нацелено на отражение «возможной агрессии» со стороны России.

По данным эстонского оборонного ведомства, большая часть бункеров будет построена в приграничном уезде Ида-Вирумаа, а также на юго-восточных территориях страны, в том числе и около Чудского озера.

Кроме того, согласно совместному решению глав Министерств обороны государств Балтики, подобные сооружения будут возведены ещё и на границе России с Латвией и Литвой.

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