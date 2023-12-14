Финские пограничники не убрали снег с дороги перед открытием КПП

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Первые автомобилисты, едущие в Финляндию после открытия КПП Торфяновка (Ваалима) столкнулись с неожиданной проблемой. Перед въездом на пропускной пункт с финской стороны возвышались снежные сугробы метровой высоты.
Как рассказывали очевидцы, с финской стороны на территорию России въехали около 20 легковых машин и примерно 40 большегрузных фур. Из России в Финляндию в первой партии проехало около десятка автомобилей. Водители отметили, что финские пограничники работают быстро: оформление документов на одного проезжающего занимает около 15 минут.
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Александр Бойцов