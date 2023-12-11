В Финляндии отказались от идеи закрыть российское консульство

Фото: istockphoto/naumoid
Парламент Финляндии отклонил петицию, требующую закрыть консульство РФ на Аландских островах.
Об этом пишет издание Yle. Петиция собрала 50 тысяч подписей, которые были необходимы для рассмотрения властями страны. Но члены парламента отказали ей в поддержке.
Законодатели подчёркивают, что российское консульство в Мариехамне связано с государственным соглашением между Финляндией и РФ. А международные договоры не попадают под инициативы граждан.
Ранее сообщалось, что в случае нормализации ситуации на границе с Россией Финляндия будет готова постепенно открывать контроль-пропускные пункты. Об этом сообщила глава финского МИД Элина Валтонен.
Читайте также:
В Финляндии озвучили условие для открытия КПП на границе с Россией
В Финляндии забили тревогу из-за неожиданного вторжения
СМИ: кабмин Финляндии может открыть один или несколько КПП на границе с РФ
Законодатели подчёркивают, что российское консульство в Мариехамне связано с государственным соглашением между Финляндией и РФ. А международные договоры не попадают под инициативы граждан.
Читайте также:
В Финляндии озвучили условие для открытия КПП на границе с Россией
В Финляндии забили тревогу из-за неожиданного вторжения
СМИ: кабмин Финляндии может открыть один или несколько КПП на границе с РФ
Мария Фирсова