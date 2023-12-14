Финляндия открыла два пограничных перехода на границе с Россией

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С полуночи 14 декабря (1:00 по Москве) возобновлена работа двух пограничных переходов на границе с Россией: Ваалимаа и Ниирала. По сообщению финского министерства внутренних дел, остальные контрольно-пропускные пункты останутся закрытыми.
Все автомобильные пункты пропуска на российско-финской границе были закрыты с 30 ноября, напоминает РИА Новости. Решение Кабмина Финляндии об открытии двух названных КПП утверждено до 14 января.
Ваалима расположен на юго-востоке Финляндии, граничит с Выборгским районом Ленинградской области. Примерно за час до открытия КПП с финской стороны собралась небольшая очередь: около 20 легковых машин и примерно 40 большегрузных фур. КПП Ваалима будет функционировать круглосуточно.
Ниирала располагается в южной части финской провинции Южная Карелия, граничит с Республикой Карелия. Этот пропускной пункт будет работать в зимнем режиме — с 8:00 до 20:00.
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Ваалима расположен на юго-востоке Финляндии, граничит с Выборгским районом Ленинградской области. Примерно за час до открытия КПП с финской стороны собралась небольшая очередь: около 20 легковых машин и примерно 40 большегрузных фур. КПП Ваалима будет функционировать круглосуточно.
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Александр Бойцов