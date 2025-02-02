Фишинговый сайт, имитирующий Ozon, заблокирован хостинг-провайдером

В этот день, 3 февраля 2025 года, православные христиане чтят память преподобного Максима Грека. В народном календаре этот праздник известен как Максимов день. В материале «Радио 1» вы узнаете о том, как возник этот праздник, а также о традициях и поверьях, связанных с ним.