Фишинговый сайт, имитирующий Ozon, заблокирован хостинг-провайдером

Фото: iStock/PUGUN SJ
Хостинг-провайдер оперативно заблокировал фишинговый сайт, имитирующий маркетплейс Ozon. Об этом пресс-служба компании сообщила в беседе с РИА Новости.
Ранее ТАСС со ссылкой на управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России писал, что мошенники использовали фишинговые атаки от имени популярного интернет-магазина.
Так, пользователям предложили получить промокод на 10 тысяч рублей в честь дня рождения. Однако для этого необходимо было связаться с якобы личным менеджером через мессенджер WhatsApp.
Если же пользователь поверит, то его конфиденциальные данные будут похищены.
К счастью, хостинг-провайдеру удалось оперативно заблокировать этот фишинговый сайт.
Читайте также:
Шейха из Саудовской Аравии и его русскую жену ограбили при показе дома на Рублёвке
В Подмосковье мошенники забрали у пенсионерки 6 млн рублей из-за «помощи ВСУ»
Мошенники начали использовать популярность DeepSeek для кражи криптокошельков
Так, пользователям предложили получить промокод на 10 тысяч рублей в честь дня рождения. Однако для этого необходимо было связаться с якобы личным менеджером через мессенджер WhatsApp.
Если же пользователь поверит, то его конфиденциальные данные будут похищены.
К счастью, хостинг-провайдеру удалось оперативно заблокировать этот фишинговый сайт.
Читайте также:
Шейха из Саудовской Аравии и его русскую жену ограбили при показе дома на Рублёвке
В Подмосковье мошенники забрали у пенсионерки 6 млн рублей из-за «помощи ВСУ»
Мошенники начали использовать популярность DeepSeek для кражи криптокошельков
Анастасия Чинкова