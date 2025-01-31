В Подмосковье мошенники забрали у пенсионерки 6 млн рублей из-за «помощи ВСУ»

Телефонные мошенники выманили у 67-летней жительницы Наро-Фоминска более 6 млн рублей под предлогом защиты от происков спецслужб Украины, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
По данным следствия, женщине позвонил неизвестный, который сказал, что представляет Росфинмониторинг, и предупредил, что мошенники пытаются открыть на неё кредит. Затем поступил ещё один звонок — на этот раз якобы от сотрудника ФСБ. Позвонивший сказал, что данные пенсионерки попали в ВСУ, и теперь ей грозит уголовная ответственность.
Вскоре женщина поняла, что её обманули, и обратилась в полицию. В ходе расследования полицейским удалось задержать в Москве так называемого дроппера — человека, который снимал деньги с карт жертв и переводил их на криптокошельки.
Сейчас полиция устанавливает остальных участников преступления.
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«Чтобы избежать этой беды, женщине велели купить новый телефон, установить на него банковское приложение и открыть онлайн-карту. На эту карту по инструкции мошенников женщина перевела 5 млн рублей, а все данные карты передала злоумышленникам. Впоследствии все средства с этой карты были похищены. Кроме того, пенсионерку уговорили передать подъехавшему курьеру хранящиеся у неё 5 тысяч евро», — говорится в сообщении.
Вскоре женщина поняла, что её обманули, и обратилась в полицию. В ходе расследования полицейским удалось задержать в Москве так называемого дроппера — человека, который снимал деньги с карт жертв и переводил их на криптокошельки.
Сейчас полиция устанавливает остальных участников преступления.
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Лев Каштанов