Шейха из Саудовской Аравии и его русскую жену ограбили при показе дома на Рублёвке

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Шейха из Саудовской аравии ограбили на 30 миллионов рублей во время показа коттеджа в Подмосковье. Злоумышленники установили прослушку в доме, который продавала его жена-россиянка, пишет Telegram-канал Mash.
Надежда успешно вышла замуж во второй раз и уехала жить к мужу в Дубай. А свой особняк на Рублёвке, где они с шейхом жили в первое время, она решила продать за 400 миллионов рублей. На такое предложение сразу же клюнули мошенники, которые под видом покупателей с поддельными документами пришли смотреть недвижимость. После их ухода обнаружилась пропажа дорогих часов и драгоценностей.
Однако на этом не закончилось. Когда хозяев не было дома, кто-то срезал замки, отключил коммуникации и свет. После этого супруги решили проверить дом на прослушку, и не зря – специалисты обнаружили жучки в пауэрбанке, перьевой ручке и под потолком.
Надежда подозревает в этом своего бывшего мужа, который, по её словам, мог навести мошенников на неё и её нового супруга.
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Однако на этом не закончилось. Когда хозяев не было дома, кто-то срезал замки, отключил коммуникации и свет. После этого супруги решили проверить дом на прослушку, и не зря – специалисты обнаружили жучки в пауэрбанке, перьевой ручке и под потолком.
Надежда подозревает в этом своего бывшего мужа, который, по её словам, мог навести мошенников на неё и её нового супруга.
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Анастасия Чинкова