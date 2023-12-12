Физкультурно-спортивный комплекс с ледовой ареной откроют в Домодедово

Фото: пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области
Ледовая арена в Домодедово готовится к открытию. Об этом сообщила пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Ледовая арена будет работать в составе спортивного комплекса «Авангард».
«В двухэтажном физкультурно-оздоровительном комплексе разместилась ледовая арена, трибуны, помещения для команд, тренерские, тренажерный зал, административные и вспомогательные помещения. На данный момент завершается сборка мебели и уборка помещений, ведется пусконаладка инженерных систем и оборудования. Здание готовится к вводу в эксплуатацию», — отметили в министерстве.
Стоит отметить, что также рядом с ФОКом будет работать первый в Подмосковье манеж с полноразмерным футбольным полем. Кроме этого, строительство этих объектов проводится в рамках национального проекта «Демография».
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Мира Полтева