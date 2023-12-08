На участке ЦКАД в Одинцове начали строить мост через реку Большую Вязёмку

Фото: Минтранс МО
В Одинцовском городском округе приступили к монтажу пролётов моста через реку Большую Вязёмку. Работу ведутся в рамках создания обхода деревни Малые Вязёмы, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Параллельно продолжается строительство обхода деревни на ЦКАД. Строители уже смонтировали балки путепровода над железной дорогой. Также возводятся путепроводы через Можайское шоссе и улицу Ямскую.
Суммарная протяжённость обхода составит 4 км. На участке спроектированы четыре полосы движения – по две в каждом направлении. Всего строители возведут три транспортные развязки: на пересечении с Петровским шоссе, Ямской улицей и рядом с Голицынской птицефабрикой.
Строительство обхода Малых Вязём исключит пересечение на одном уровне ЦКАД с Можайским шоссе. За счёт перераспределения транспортных потоков разгрузится местная улично-дорожная сеть, повысится безопасность движения, добавили в администрации. Там пояснили, что завершить строительство обхода планируют до конца будущего года.
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Суммарная протяжённость обхода составит 4 км. На участке спроектированы четыре полосы движения – по две в каждом направлении. Всего строители возведут три транспортные развязки: на пересечении с Петровским шоссе, Ямской улицей и рядом с Голицынской птицефабрикой.
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Лора Луганская