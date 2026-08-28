Флорист назвала букеты, которые не нужно дарить учителям на 1 Сентября

28 августа 2026, 16:17

Флорист Баталова: учителям не нужны помпезные и яркие букеты 1 Сентября

Фото: istockphoto/Kuzmichstudio

Родителям и ученикам не стоит дарить учителям слишком яркие и громоздкие цветочные композиции на День знаний. Об этом заявила флорист и организатор мероприятий Елена Баталова.