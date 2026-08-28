Флорист назвала букеты, которые не нужно дарить учителям на 1 Сентября
Родителям и ученикам не стоит дарить учителям слишком яркие и громоздкие цветочные композиции на День знаний. Об этом заявила флорист и организатор мероприятий Елена Баталова.
По её словам, для первоклассников оптимальным решением станет небольшой букет высотой до 40 сантиметров, состоящий не более чем из 11 стеблей, пишет NEWS.ru. Такой вариант удобен для ребёнка и не создаёт лишних неудобств в праздничной суете.
Специалист подчеркнула, что выбор цветов лучше доверять самому школьнику — это помогает ему почувствовать себя частью процесса и делает вручение подарка более осмысленным. В тренде этого года, отметила Баталова, — садовые растения без излишнего пафоса и экзотики.
Идеально смотрятся астры, георгины и гладиолусы в нежных оттенках, а также композиции с добавлением сухоцветов. Она также добавила, что эффектным и запоминающимся подарком от всего класса может стать большая корзина цветов — такой жест учитель оценит и надолго запомнит.
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