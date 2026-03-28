В Госдуме предложили увеличить учителям зарплату

28 марта 2026, 07:47

Миронов призвал ввести для учителей 13-ю зарплату

Фото: iStock/alexeyrumyantsev

Для российских учителей хотят ввести ежегодные премии и увеличить выплаты за проведение ЕГЭ и ОГЭ. Об этом сообщил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.





По его словам, которые приводит ТАСС, сейчас такие выплаты остаются низкими. Депутат также отметил, что ежемесячная зарплата педагогов должна составлять 200 процентов от средней по региону. При этом не менее 70 процентов дохода, по его оценке, должно приходиться на оклад, так как премии и дополнительные выплаты нередко носят субъективный характер и зависят от решений школьного руководства.

«Обязательно [должна быть] 13-я зарплата. Обязательно нужно серьезные деньги платить за то, что педагоги принимают экзамены — все эти несчастные ЕГЭ, ОГЭ и так далее», — сказал он.