ФНС ликвидировала российский бизнес блогера Майкла Наки*

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Федеральная налоговая служба ликвидировала ИП блогера Майкла Наки*. Об этом сообщает «Постньюс».
По данным издания, Наки* в сентябре 2020 года зарегистрировал ИП для ведения «деятельности рекламных агентств, исследования конъюнктуры рынка и изучения общественного мнения». При этом блогер покинул Россию сразу после начала проведения российской спецоперации на Украине.
В сентябре 2022 года Минюст признал Наки* иноагентом, а в августе следующего года его заочно приговорили к 11 годам лишения свободы по обвинению в распространении фейков о ВС РФ. ФНС регулярно замораживала счета блогера за то, что он не предоставлял отчетности по ИП.
На сегодняшний день Наки* должен налоговой 177 тыс. рублей, а его бизнес ликвидирован.
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*признан в РФ иноагентом
В сентябре 2022 года Минюст признал Наки* иноагентом, а в августе следующего года его заочно приговорили к 11 годам лишения свободы по обвинению в распространении фейков о ВС РФ. ФНС регулярно замораживала счета блогера за то, что он не предоставлял отчетности по ИП.
На сегодняшний день Наки* должен налоговой 177 тыс. рублей, а его бизнес ликвидирован.
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*признан в РФ иноагентом
Элина Позднякова