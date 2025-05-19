ФНС ликвидировала российский бизнес блогера Майкла Наки*

С тлёй надо бороться в том случае, если её очень много. Как рассказал «Радио 1» председатель общественной организации «Московский союз садоводов», главный редактор газеты «Ваши шесть соток» Андрей Туманов, полностью тлю в саду не искоренить, к тому же если не будет тли, то, возможно, дачник или садовод столкнётся с более серьёзными проблемами.