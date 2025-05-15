Названа стоимость билетов на постановку с участием Ахеджаковой в Лондоне

Лия Ахеджакова (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)
Билеты на постановку с участием актрисы Лии Ахеджаковой в Лондоне стоят до 16 тысяч рублей. Об этом пишут «Страсти». Обозреватели уточнили, что 13 и 14 мая в Великобритании показали спектакль «Мой внук Вениамин», где Ахеджакова исполнила главную роль.
Показана история семейных отношений, основанная на произведении иноагента Людмилы Улицкой*. «Страсти» указали, что постановку посетил еще один иноагент Михаил Ходорковский* и подарил Ахеджаковой цветы.
По данным кассовых сайтов, посмотреть постановку можно было, заплатив до 152 британских фунтов. Итого в рублях самый дорогой билет обошелся бы в 16 тысяч, а самый дешевый — 6,6 тысяч. Помимо Ахеджаковой, в постановке участвуют Глеб Ромашевский, Ольга Грудяева и Александра Ислентьева.
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По данным кассовых сайтов, посмотреть постановку можно было, заплатив до 152 британских фунтов. Итого в рублях самый дорогой билет обошелся бы в 16 тысяч, а самый дешевый — 6,6 тысяч. Помимо Ахеджаковой, в постановке участвуют Глеб Ромашевский, Ольга Грудяева и Александра Ислентьева.
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Никита Кротов