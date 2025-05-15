Сбежавший в Лондон иноагент Oxxxymiron* хочет заработать в РФ на своем имени

Мирон Федоров* (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)
Сбежавший в Лондон в 2022 году рэпер-иноагент Oxxxymiron* (Мирон Федоров*) хочет заработать на своем имени в России. Критиковавший Родину исполнитель зарегистрировал собственный творческий псевдоним в качестве бренда в Роспатенте. Заявку он подал еще в прошлом году.
Теперь музыкант сможет торговать различной продукцией под одноименным товарным знаком: верхней одеждой, спортивными сумками, брелоками и компакт-дисками. Кроме того, под брендом Oxxxymiron* могут выходить фильмы и шоу. Исключительные права действуют до 2034 года.
Мирона Федорова* внесли в реестр иноагентов в октябре 2022 года. В СМИ была информация, что рэпера обвиняли в растлении малолетних. По словам одной из предполагаемых жертв, он изнасиловал ее на концерте, а вторая утверждала, что Федоров* хотел секса с ней.
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*Признан иноагентом в РФ
Мирона Федорова* внесли в реестр иноагентов в октябре 2022 года. В СМИ была информация, что рэпера обвиняли в растлении малолетних. По словам одной из предполагаемых жертв, он изнасиловал ее на концерте, а вторая утверждала, что Федоров* хотел секса с ней.
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*Признан иноагентом в РФ
Никита Кротов