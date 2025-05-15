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Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Сбежавший в Лондон иноагент Oxxxymiron* хочет заработать в РФ на своем имени

Сбежавший в Лондон иноагент Oxxxymiron* хочет заработать в РФ на своем имени

Oxxxymiron* хочет заработать в России на своем имени
Мирон Федоров* (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Мирон Федоров* (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Сбежавший в Лондон в 2022 году рэпер-иноагент Oxxxymiron* (Мирон Федоров*) хочет заработать на своем имени в России. Критиковавший Родину исполнитель зарегистрировал собственный творческий псевдоним в качестве бренда в Роспатенте. Заявку он подал еще в прошлом году.
Теперь музыкант сможет торговать различной продукцией под одноименным товарным знаком: верхней одеждой, спортивными сумками, брелоками и компакт-дисками. Кроме того, под брендом Oxxxymiron* могут выходить фильмы и шоу. Исключительные права действуют до 2034 года.

Мирона Федорова* внесли в реестр иноагентов в октябре 2022 года. В СМИ была информация, что рэпера обвиняли в растлении малолетних. По словам одной из предполагаемых жертв, он изнасиловал ее на концерте, а вторая утверждала, что Федоров* хотел секса с ней.

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*Признан иноагентом в РФ
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#шоу-бизнес
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#иноагенты
Джиган рассказал о необычном поздравлении друзей с днем рождения
Джиган рассказал, что друзья необычно поздравили его с днем рождения
15 мая 2025, 20:33

Денис Устименко-Вайнштейн (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Рэпер Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) рассказал о первом сексуальном опыте с цыганкой в новом шоу «Джиганина». Он уточнил, что в юности друзья необычно поздравили его с днем рождения.
«У нас на районе было много цыган. И это было с цыганкой в сарае. У меня был день рождения. И у нас на районе была цыганка, она всем давала. И пацаны такие: «Вот, подарок будет». И мне привели девочку-цыганку, красивую», — рассказал Джиган.
Перед этим исполнитель рассказывал, почему он снова хотел бы стать отцом девочки. Джиган и блогер Оксана Самойлова воспитывают трех дочерей, но при этом они не против, если пятым ребенком в семье будет девочка.

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#мир
#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
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Мини-Вовчика из клипов Little Big обвинили в растлении школьницы
Диджея Мини-Вовчика обвинили в растлении школьницы
15 мая 2025, 19:37

Фото: istockphoto/anyaberkut

В растлении школьницы обвинили диджея Мини-Вовчика, известного по клипам группы Little Big. Команда клуба Deja Vu в Сланцах Ленинградской области уже заявила, что Владимир больше не будет у них выступать. В клубе уточнили, что ничего не знали о диалогах музыканта со школьницей. Сам Владимир уже принес извинения.
«Я очень сильно перед всеми извиняюсь и обещаю, что такого больше не будет. Для меня сейчас много произошло уроков — что такое хорошо, а что такое плохо», — сказал Мини-Вовчик в своем видеообращении.
Кроме того, он назвал действия со своей стороны некорректными. Перед этим стало известно, что мужчина выпрашивал у девочки обнаженку, но та отказала. После этого Мини-Вовчик ответил, что школьнице закрыт вход в клуб.

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#мир
#россия
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#шоу-бизнес
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«Удивительного такта человек!»: Шаврина представила молодого мужа перед смертью сына
Шаврину утешает молодой супруг после смерти сына
15 мая 2025, 19:18

Екатерина Шаврина (Фото: РИА Новости/Юрий Сомов)

Своего молодого мужа представила 82-летняя певица Екатерина Шаврина перед смертью сына Григория. Об этом в беседе с «МК» рассказал телеведущий Владимир Березин.
«Удивительного такта человек! Я еще тогда подумал: «Слава Богу, что в ее жизни появился такой мужчина», — прокомментировал собеседник.
Он добавил, что молодой муж исполнительницы весьма культурный, интеллигентный и симпатичный.

«Это мой муж!» - представила мне его Катя», — сказал Березин, рассказав, что зимой этого года Шаврина прилетела на съемки с супругом в Белоруссию, чем удивила коллег.
Телеведущий резюмировал, что Шаврину теперь есть кому утешать после произошедших в ее жизни событий. Ранее стало известно, что певица пропала с радаров после смерти Григория Шаврина, который отбывал наказание за наркотики ​во Владимирской области.

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Сына актрисы Натальи Бардо ударило током

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#мир
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Сына актрисы Натальи Бардо ударило током
9-летнего сына актрисы Натальи Бардо ударило током
15 мая 2025, 18:59

Наталья Бардо (Фото: Instagram* @bardonata)

Наталья Бардо сообщила в своем блоге, что ее 9-летнего сына Эрика ударило током.
Актриса опубликовала ролик, на котором ее сын пытается покормить осла через забор. В момент, когда мальчик протягивал траву животному, он задел рукой забор — Эрика ударило током. Ребенок заплакал и пожаловался матери.

Напомним, в 2016 году Наталья Бардо начала встречаться с режиссером Марюсом Вайсбергом, от которого родила сына Эрика.

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Стало известно о многомиллионной выручке Леонида Агутина за концерт в «Лужниках»
«Звездач»: певец Агутин заработает более 178 млн рублей за концерт в «Лужниках»
15 мая 2025, 18:48

Леонид Агутин (Фото: Инстаграм* @agutinleonid)

Леонид Агутин может заработать более 178 млн рублей на своем концерте в «Лужниках», который состоится 26 июля. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».
Стоимость места на танцполе, по данным Telegram-канала, начинается от 2,2 тыс рублей, а максимальная цена за билет, то есть за ложу на 23 человека, составляет 575 тыс рублей. На сегодняшний день исполнитель продал уже половину билетов.

Если Агутину удастся собрать полный зал, то он заработает за концерт более 178 млн рублей.

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