ФНС опровергла информацию о взломе со стороны Украины

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Федеральная налоговая служба опровергла РИА Новости информацию о якобы взломе со стороны Украины.
В ведомстве подчеркнули, что все сервисы работают в штатном режиме, а данные граждан находятся в полной безопасности. По информации налоговой службы, жалобы о сбоях в работе также не поступали.
Напомним, об «уничтожении инфраструктуры» налоговых сервисов РФ сообщили в Главном разведывательном управлении Украины. По информации ГУР, были удалены не только конфигурационные файлы, но и полная база данных с резервными копиями.
Ранее советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что несколько кабельных каналов в Крыму были взломаны украинскими хакерами.
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Напомним, об «уничтожении инфраструктуры» налоговых сервисов РФ сообщили в Главном разведывательном управлении Украины. По информации ГУР, были удалены не только конфигурационные файлы, но и полная база данных с резервными копиями.
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Екатерина Коршунова