Израиль получил поддержку США для наземного входа в Газу, заявил Нетаньяху

Фото: сайт Кремля
Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что власти Израиля добились от партнеров в США полной поддержки по вопросу проведения наземной операции в секторе Газа и снижения международного давления на еврейское государство по этой теме. Об этом Нетаньяху сообщил в видеообращении, распространенном канцелярией главы правительства.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Екатерина Коршунова