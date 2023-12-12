Исследование показало, какие чувства вызвала выставка-форум «Россия» у посетителей

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
По данным исследования НИУ ВШЭ, наиболее частые эмоции после посещения выставки россиянами являются гордость, радость, удивление, восторг и интерес. 97% опрошенных рассказали, что испытывают гордость за представленные на выставке-форуме «Россия» достижения.
Отмечается, что 93% респондентов подчеркнули, что испытали ощущение уверенности и веры в будущее. 91% участников исследования отметили, что узнали для себя что-то новое после посещения выставки.
По словам директора Центра социологии высшего образования Института образования НИУ ВШЭ Ивана Груздева, ему вместе с коллегами из ВШЭ первый раз встречается такой высокий процент людей, которые полностью довольны содержанием выставки.
Сегодня, 12 декабря, на площадке международной выставки-форума «Россия» состоялось открытие студии Экспертного института социальных исследований и презентация социологических данных по восприятию выставки посетителями.
Напомним, выставка-форум «Россия» начала работу на территории ВДНХ в Москве 4 ноября 2023 года. Свою работу она завершит 12 апреля следующего года. Выставка-форум насчитывает 131 экспозицию, в их числе стенды всех 89 российских регионов.
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По словам директора Центра социологии высшего образования Института образования НИУ ВШЭ Ивана Груздева, ему вместе с коллегами из ВШЭ первый раз встречается такой высокий процент людей, которые полностью довольны содержанием выставки.
Напомним, выставка-форум «Россия» начала работу на территории ВДНХ в Москве 4 ноября 2023 года. Свою работу она завершит 12 апреля следующего года. Выставка-форум насчитывает 131 экспозицию, в их числе стенды всех 89 российских регионов.
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Екатерина Коршунова