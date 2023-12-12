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Исследование показало, какие чувства вызвала выставка-форум «Россия» у посетителей

Исследование: выставка-форум «Россия» вызвала чувство гордости у 97% посетителей
12 декабря 2023, 18:35
Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

По данным исследования НИУ ВШЭ, наиболее частые эмоции после посещения выставки россиянами являются гордость, радость, удивление, восторг и интерес. 97% опрошенных рассказали, что испытывают гордость за представленные на выставке-форуме «Россия» достижения.
Отмечается, что 93% респондентов подчеркнули, что испытали ощущение уверенности и веры в будущее. 91% участников исследования отметили, что узнали для себя что-то новое после посещения выставки.

По словам директора Центра социологии высшего образования Института образования НИУ ВШЭ Ивана Груздева, ему вместе с коллегами из ВШЭ первый раз встречается такой высокий процент людей, которые полностью довольны содержанием выставки.


Сегодня, 12 декабря, на площадке международной выставки-форума «Россия» состоялось открытие студии Экспертного института социальных исследований и презентация социологических данных по восприятию выставки посетителями.

Напомним, выставка-форум «Россия» начала работу на территории ВДНХ в Москве 4 ноября 2023 года. Свою работу она завершит 12 апреля следующего года. Выставка-форум насчитывает 131 экспозицию, в их числе стенды всех 89 российских регионов.

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ФНС опровергла информацию о взломе со стороны Украины
ФНС сообщила, что все сервисы работают штатно, данные граждан в безопасности
12 декабря 2023, 18:52

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Федеральная налоговая служба опровергла РИА Новости информацию о якобы взломе со стороны Украины.
В ведомстве подчеркнули, что все сервисы работают в штатном режиме, а данные граждан находятся в полной безопасности. По информации налоговой службы, жалобы о сбоях в работе также не поступали.

Напомним, об «уничтожении инфраструктуры» налоговых сервисов РФ сообщили в Главном разведывательном управлении Украины. По информации ГУР, были удалены не только конфигурационные файлы, но и полная база данных с резервными копиями.

Ранее советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что несколько кабельных каналов в Крыму были взломаны украинскими хакерами.

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Исследование показало, какие чувства вызвала выставка-форум «Россия» у посетителей

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В суперфинал конкурса «Лидеры России» вышло рекордное число подмосковных участников
12 декабря 2023, 18:44

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В суперфинал V конкурса «Лидеры России» вышли 18 представителей Подмосковья. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Ежегодно у Подмосковья серьёзное представительство в конкурсе и достойные результаты. На этот раз в окружной финал ЦФО пробились более 190 наших участников, а в суперфинал вышли 18. Это рекорд для региона. В прошлом году, например, было 13», – отметил глава региона. 
Финал конкурса в Центральном федеральном округе завершился в Москве. Управленцы провели для школьников более 400 мастер-классов «Уроки лидерства. Ценностные ориентиры», приняли участие в оценочных испытаниях, получили более 150 консультаций экспертов кадрового агентства АНО «Россия – страна возможностей», прошли около 150 собеседований с крупными работодателями – партнёрами конкурса. 
 
В суперфинал пробились 112 управленцев из ЦФО и четыре представителя зарубежных стран. В числе победителей – 18 участников из Московской области. Теперь они выступят в суперфинале, который пройдёт в феврале также в Москве. 
«Лидеры России» – флагманский проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». Он проходит с 2017 года и объединяет инициативных и ярких управленцев, которым важно быть в движении, в поиске, в команде. Люди со свежим и нестандартным взглядом сейчас особенно необходимы, чтобы вывести на новый уровень стратегические проекты развития, возглавить перемены в экономике, социальной сфере, госуправлении», – сказал Воробьёв
Очные финалы пятого конкурса «Лидеры России» проходили с сентября по ноябрь в семи федеральных округах, а также в новых регионах. Эксперты оценивали, как участники проявляют себя в управленческих ролях организатора, лидера команды, проводника изменений, стратега, реформатора и коммуникатора. В течение конкурсных испытаний участники решали управленческие задачи и демонстрировали навыки руководителей. На окружной финал ЦФО было подано свыше 50 тыс заявок, в том числе из более чем 20 зарубежных стран.
«Финал в ЦФО всегда самый конкурентный и массовый по числу участников, но в пятом сезоне он побил все рекорды. На площадке встретились более 1050 управленцев, работу которых оценивали около 100 экспертов. Сегодня перед нами стоят большие вызовы, и достичь результатов смогут только сильные управленцы, такие как «Лидеры России», – сказал гендиректор АНО «Россия – страна возможностей», ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.
Он добавил, что в команду суперфиналистов вошли представители всех федеральных округов, новых регионов и зарубежья. Главное конкурсное испытание состоится в следующем году в Москве. Все суперфиналисты получат образовательный грант на 1 млн рублей и возможность поработать с наставниками из числа ведущих управленцев страны. А иностранцы, участвующие в суперфинале, смогут претендовать на получение российского гражданства по упрощённой процедуре. 
 
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#цфо
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Названы даты последних звонков и выпускных вечеров в подмосковных школах
12 декабря 2023, 18:02

Фото: Минобразования МО

Последний звонок для подмосковных выпускников прозвенит 24 и 25 мая, а выпускные вечера пройдут 28 и 29 июня, сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.
«Точную дату каждая школа установит самостоятельно», – отметила она. 
Как уточнили в пресс-службе Министерства образования Подмосковья, период сдачи экзаменов начнётся 23 мая. Школьникам предстоит сдать географию, литературу и химию.
 
Для получения аттестата 11-классники должны сдать на ЕГЭ два предмета, а девятиклассники – четыре предмета на ОГЭ.
 
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Во Франции задержан писатель Фредерик Бегбедер за изнасилование
Во Франции задержан автор романа «Любовь живет три года» Фредерик Бегбедер
12 декабря 2023, 17:44

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Французский писатель, автора романов «Любовь живет три года» и «99 франков» Фредерик Бегбедер взят под стражу местными полицейскими. Об этом сообщает радиостанция France Bleu, ссылаясь на прокурора Родольфа Жарри.
«Прокурор Республики По сообщил, что Фредерик Бегбедер был помещен под стражу в комиссариате По во вторник 12 декабря 2023 года», - говорится в сообщении радиостанции.

Он пояснил, что Бегбедера вызвали на допрос в рамках проведения расследования. Жарри только смог уточнить, что данное дело не связано с наркотиками. Другие подробности задержания писателя он приводить не стал.

По информации France Bleu, автор романов проходит по делу об изнасиловании. Уточняется, что летом прошлого года молодая женщина заявила в полицию, что у нее была с писателем сексуальная связь сначала по обоюдному согласию, вторая приключилась уже без ее согласия.

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#писатель
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Синоптик Ильин: Пятница станет самым снежным днём в Москве на этой неделе
12 декабря 2023, 17:40

Фото: istockphoto.com/Eugene Nekrasov

Синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин предупредил москвичей о том, что пятница, 15 декабря, станет наиболее снежным днём в городе на этой неделе.
Все остальные дни осадки в Москве будут более или менее слабыми.

«Предстоящей ночью, со вторника на среду, с 12 на 13 декабря, снег будет умеренный. Усиление осадков ожидается только к пятнице, 15 декабря. В этот день может выпасть до 10 см нового снега», — прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» Ильин.

В то же время до конца недели в столице будет наблюдаться сильный ветер, добавил специалист.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец также заявлял, что снегопад в Москве в пятницу, 15 декабря, окажется самым мощным более чем за полвека. По данным синоптика, под влиянием средиземноморского циклона в пятницу в Москве выпадет 19-24 мм осадков, что примерно равно 40% от месячной нормы.

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#москва
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В Подмосковье удалили 3,5 тысяч несанкционированных изображений на фасадах
12 декабря 2023, 17:37

Фото: пресс-служба главного управления содержания территорий

За три месяца осени в Московской области устранили свыше 3,5 тысяч несанкционированных изображений на фасадах. Об этом сообщила пресс-служба главного управления содержания территорий.
В ГУСТ напомнили, что надписи, размещенные без согласования оперативно удаляются. Кроме того, уличные художники автоматически попадают под статью 214 УК РФ «Вандализм».

«С незаконными «способами самовыражения» мы активно боремся: пользу и эстетическую составляющую таких надписей трудно оценить по достоинству. Осенью в Подмосковье специалисты устранили 3 510 нарушений. С проявлением вандализма активно работают в муниципалитетах. Например, в Подольске за три осенних месяца удалили 230 несанкционированных изображений, в Домодедово - 175, в Коломне -165, свыше 140 - в Дмитровском и Истре», - отметила руководитель главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

Стоит отметить, что полноценно устранение несанкционированных рисунков отработаны в городских округах Луховицы, Ступино, Пущино, Зарайск, Павловский Посад, Электрогорск, Реутов и Солнечногорск.

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Отсидевший по ошибке 27 лет американец потребовал $50 млн от властей
AP: отсидевший по ошибке мужчина потребовал от Нью-Йорка 50 миллионов долларов
12 декабря 2023, 17:26

Фото: iStock/FOTOKITA

Американец, который по ошибке отсидел 27 лет в тюрьме, обратился в суд с требованием возместить ему 50 миллионов долларов за причиненный психологический ущерб. Об этом сообщает Associated Press.
По информации агентства, гражданин США был обвинен в совершении жестокого убийства человека в 1995 году.  В 2022 году выяснилось, что приговор в отношении американца был вынесен на основе ложных показаний, что опровергает его причастность к преступлению. 

Мужчина, который провел в тюрьме 27 лет, потребовал компенсацию от властей и правоохранителей, из-за которых он оказался в заключении. Иск незаконно осужденного, направлен на рассмотрение. Адвокаты американца отмечают, что во время заключения заключенный был подвергнут избиению и получил психологические травмы. 

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#суд
#обвинение
#тюрьма
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Суд продлил арест блогеру Аязу Шабутдинову
Суд продлил на два месяца арест бизнес-тренеру Шабутдинову
12 декабря 2023, 17:25

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Таганский суд Москвы по ходатайству следствия на два месяца продлил арест блогеру и бизнес-тренеру Аязу Шабутдинову, который обвиняется в мошенничестве. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.
Как стало известно, арест продлен до 16 февраля 2024 года. Сторона защиты просила выпустить блогера из СИЗО за залог, размер которого составляет 50 миллионов рублей. 

Напомним, в Москве задержали блогера-миллионника Аяза Шабутдинова по подозрению в мошенничестве при продаже своих образовательных курсов. На съемной квартире его задержали сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции вместе с управлением ФСБ.

По делу Шабутдинова потерпевшими признаны пятнадцать человек. Свою вину он не признаёт.

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Автоэксперт Моржаретто: Автосервисы обычно отказывают в ремонте деталей
12 декабря 2023, 17:15

Фото: istockphoto.com/mediamasmedia

Партнёр аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто заявил, что автосервисы, как правило, отказывают в починке или восстановлении деталей автомобиля.
«Часто, если это фирменный сервис высокого уровня, то он отказывается от ремонта или восстановления деталей, даже если их неисправность незначительна. Так, предлагают поставить новый стартер, хотя в нём достаточно заменить щетки. Аналогично поступают и с генераторами», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Моржаретто.

Он отметил, что такая практика сложилась из-за внедрения европейской системы починки с полной заменой узлов. Однако, по словам специалиста, из-за долгого ожидания новых деталей такая практика будет постепенно изменяться.

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