Фольклорист рассказал про таинство традиционного рождественского блюда россиян

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Рождество — праздник, без которого зимние выходные не представляются. Кутья — каша из цельных зёрен пшеницы, ячменя, пшена или риса с добавлением меда, сухофруктов, орехов и других добавок является традиционным рождественским блюдом.
Фольклорист, кандидат филологических наук, социальный антрополог, заведующий лабораторией теоретической фольклористики Никита Петров в беседе с «Радио 1» рассказал, почему это блюдо считается символом Рождества.
По его словам, кутья в Рождество олицетворяет переход на другой уровень — это ритуальная христианская традиция.
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«Каша из зерен, перемолотых или цельных, подавалась в обряды перехода, то есть на похороны, на свадьбу и на всякие важные календарные праздники. Это символизировало переход на другой статус. Например, невесту жених должен был покормить с ложечки кутьей, перенести на руках и одеть в белую одежду. Такие были ритуалы», — пояснил эксперт.Фото: iStock/Angelika Mostova
По его словам, кутья в Рождество олицетворяет переход на другой уровень — это ритуальная христианская традиция.
«Когда зерно умирает, оно возрождается. Когда мы садим зерно в землю, оно становится новым побегом. И каша из зерен в этом смысле оказываются тем самым символом возрождения в новом году, в новой жизни», — объяснил фольклорист.
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Анастасия Бондарева