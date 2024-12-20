Иеромонах Сеньчуков раскритиковал загадывание желаний на Новый год

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Иеромонах Сергей Сеньчуков раскритиковал практику загадывания желаний на Новый год и Рождество. По его словам, с точки зрения православия — это суеверие, которое не имеет ничего общего с церковью и тянется с языческих времен, относится к гаданиям.
«Всегда надо помнить об одной вещи. Если мы сидим с бокалом шампанского и что-то загадываем, мы, наверное, не поклоняемся бесам, не поклоняемся языческим идолам. Почему бы тогда что-то не загадать? Но если мы к этому относимся серьезно, и пытаемся это связать с каким-то религиозным праздником, какими-то религиозными традициями, то это очень плохо, потому что это уже отказ от своей христианской веры», — рассказал иеромонах в беседе с Общественной Службой Новостей.Однако другую традицию — дарение подарков — священник осуждать не стал. В то же время стало известно, что 75% россиян не станут дарить подарки к Новому году своим коллегам. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование аналитиков Moneyman.
«Общение с коллегами на новогодних праздниках поддерживают 25,6% опрошенных, а еще 7,3% видятся с ними для совместного времяпрепровождения. Остальные суммарно 67,1% не поддерживают никаких контактов с коллегами в это время или затруднились с ответом», — пишет издание.Читайте также:
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