Ветеринар рассказала, чем обработать ёлку, чтобы питомцы к ней не подходили

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Новогодние украшения и ёлки становятся предметом внимания домашних питомцев. И зачастую кошки и собаки роняют, разбивают игрушки, пробуют на вкус иголки от елей, а потом попадают в больницы.
Ветеринарный врач, фелинолог, зоопсихолог Ангелина Сиротина в беседе с «Радио 1» напомнила, что новогодние украшения в доме с питомцами должны быть наиболее безопасными.
По ее словам, что запах цитруса и хвои часто отпугивает животных, однако все индивидуально.
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«Они не должны быть бьющимися, потому что животные часто роняют и разбивают. Лучше пластиковые или бумажные. Ёлку можно опрыскивать запахом, который раздражает ваше животное (нужно выяснить). Это могут быть хвойные или цитрусовые освежители. А можно внутри елку обложить корками от апельсинов, мандаринов, лимонов», — посоветовала эксперт.
По ее словам, что запах цитруса и хвои часто отпугивает животных, однако все индивидуально.
«Животных, бывает, раздражает даже какой-то нейтральный освежитель или духи. Вот таких и нужно обрабатывать елки», — сказала ветеринар.
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Анастасия Бондарева