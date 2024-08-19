Фонд Джорджа Клуни признан нежелательным в РФ

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Генпрокуратура России признала нежелательной в РФ деятельность фонда американского актера Джорджа Клуни. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Уточняется, что данный фонд не только «поддерживает покинувших Россию лжепатриотов и участников запрещенных экстремистских объединений», но и продвигает идеи уголовного преследования российских властей. В ведомстве также раскритиковали жену Клуни, которая «считает себя адвокатом в области международного права».
Напомним, «Фонд Клуни за справедливость», учреждённый голливудским актёром Джорджем Клуни и его супругой Амаль, объявил о намерении добиваться от стран Евросоюза и от Международного уголовного суда ареста российских журналистов. Речь идёт о сотрудниках СМИ, находящихся за пределами России, но освещающих события на Украине в пророссийском ключе.
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