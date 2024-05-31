Фонд Клуни объявил охоту на российских журналистов

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Директор по юридическим вопросам проекта Docket Анна Нейстат заявила, что фонд Клуни будет добиваться выдачи закрытых ордеров на арест российских журналистов в Европе. Об этом Нейстат сообщила в интервью «Голосу Америки»*.
Она отметила, что в уголовных кодексах некоторых государств имеется статья о «пропаганде войны». В странах, где есть данная норма, организация будет составлять запрос на возбуждение уголовного дела.
По словам Нейстат, подобных обращений еще не направляли. Также она не назвала имена журналистов, которых проект планирует преследовать.
Нейстат заключила, что имеются в виду «наиболее очевидные российские пропагандисты».
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* СМИ, выполняющее функцию иностранного агента
По словам Нейстат, подобных обращений еще не направляли. Также она не назвала имена журналистов, которых проект планирует преследовать.
Нейстат заключила, что имеются в виду «наиболее очевидные российские пропагандисты».
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* СМИ, выполняющее функцию иностранного агента
Екатерина Коршунова