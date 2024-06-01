Захарова призвала ЮНЕСКО и ОБСЕ дать оценку инициативе Фонда Клуни

Фото: сайт МИД РФ
Идея Фонда Джорджа Клуни преследовать и добиваться ареста российских журналистов является травлей по политическим мотивам. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.
«Теперь же оказывается, что защита журналистов в понимании четы Клуни — это их травля через уголовное преследование по политическим мотивам, к тому же еще и по этническому признаку», – написала дипломат.
По словам Захаровой, «не секрет, что за русофобию на Западе хорошо платят». Фонд Клуни решил организовать «судебное сафари на российских журналистов». Кроме того, дипломат призвала ЮНЕСКО и ОБСЕ оценить происходящее.
Ранее Фонд Клуни, основанный голливудским актером Джорджем Клуни и его женой, заявил, что будет добивался ареста российских журналистов в Европе.
Утверждается, что организация будет готовить запросы о возбуждении уголовного дела в странах, где уголовные кодексы предусматривает наказание за «пропаганду военных конфликтов».
На такую инициативу откликнулся председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев. Он подчеркнул, что предполагаемые репрессии прессы абсолютно неприемлемы.
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Александр Климов